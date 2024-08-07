走路如地獄 週邊動脈疾病如何毀掉你的日常生活。（圖/Pixabay）

週邊動脈疾病（PAD）是一種心臟和大腦以外的血管變窄或阻塞的疾病。這主要影響腿部和足部的動脈。當這些動脈被斑塊堵塞時，流向四肢的血液就會減少，進而造成各種問題。

世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)攜手合作的線上系列健康講座已邁入第五年，旨在為讀者提供專業醫學知識及最新資訊。最新一期的線上講座《加強循環系統健康：了解關於週邊動脈疾病》已於本月7日在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道正上線，由紐約長老會皇后醫院血管外科醫師，同時也是威爾康奈爾醫學院臨床血管外科助理教授的李競醫師(Jing Li, MD, RPVI)擔任主講人，將透過自身的專業角度與素養，傳授廣大觀眾關於週邊動脈疾病症狀、預防，及治療。

以下為本期影片摘要：

週邊動脈疾病（PAD）的主要症狀之一是行走或運動時腿部或臀部疼痛或痙攣。這種稱為跛行的疼痛通常會在休息後消失，但會使日常活動變得困難。在嚴重的情況下，週邊動脈疾病會導致無法癒合的潰瘍，甚至組織死亡，如果不治療可能會導致截肢。有幾個因素會增加PAD的風險。這些包括吸煙、糖尿病、高血壓、高膽固醇和缺乏運動。年齡和類似疾病的家族史也發揮了作用。由於這些危險因子很常見，因此許多人，尤其是50歲以上的人，可能會受到PAD的影響。醫生透過詢問症狀、檢查患者和使用測試來診斷PAD。一項簡單的測試是踝臂指數（ABI），它測量腳踝的血壓並將其與手臂的血壓進行比較。如果ABI低於正常值，則表示可能患有PAD。其他測試，如超聲波或特殊類型的掃描也有幫助。PAD的治療重點是改善症狀和防止進一步的動脈阻塞。生活方式的改變非常重要，包括戒菸、健康飲食、規律運動以及控制糖尿病和高血壓等疾病。藥物可以幫助改善血液流動並控制症狀。在某些情況下，需要進行手術來打開或繞過阻塞的動脈。預防週邊動脈疾病包括保持活躍、健康飲食、保持健康體重以及定期去看醫生。對於患有PAD的人來說，遵循醫生的建議並改變生活方式可以大大提高生活品質。簡而言之，週邊動脈疾病是一種嚴重的疾病，會限制行動能力和生活品質。了解風險因素、及早識別症狀並獲得適當的醫療照護是治療PAD的關鍵。透過做出健康的選擇並遵循醫療指導，個人可以降低風險並保持活躍和健康。

紐約長老會醫院的血管醫學團隊為影響動脈和靜脈血流的血管疾病提供先進的診斷、預防和治療服務。院方使用最先進的治療方法包括藥物療法、最新的微創血管內手術和傳統手術。紐約長老會皇后醫院與威爾康奈爾醫學院的血管手術外科醫師團隊在皇后區的法拉盛、新鮮草原、艾斯托里亞提供全面的門診服務。該院專家為患有最複雜血管疾病的患者提供全面護理治療包括病症：週邊動脈疾病、頸動脈疾病、胸主動脈瘤及夾層、腹主動脈瘤、內臟和腎動脈疾病、血液透析通路、深部靜脈血栓形成、靜脈曲張等。如需服務，歡迎致電718-303-6100與院方團隊進行預約。欲了解更多信息，請聯繫社區健康發展部718-670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，在過去四年內發布了總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為數以萬計的觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。