優勝結果出爐 我家的神奇廚房 2023美國味全繪畫比賽

〔6-7歲組〕第一名得主 Kende Mikes (NC)

【紐約訊】2023年美國味全繪畫比賽「我家的神奇廚房」的得獎名單終於揭曉！由美國味全公司和世界日報聯合主辦的「我家的神奇廚房」年度繪畫比賽採取了線上線下兩種方式進行，最終收到了全美各州將近千件作品，競爭相當激烈。在這次的比賽中，各組優勝者無一不展現出原創性十足、獨具特色且敘事豐富的佳作。三位評審身為華裔藝術家兼教師，對參賽作品給予高度讚揚，一致認為今年的作品在創意、構圖和繪畫技巧方面表現優秀。參賽者們以卓越的繪畫技藝，打造了充滿想像力的精彩畫面，透過豐富的色彩描繪出令人嘆為觀止的異想廚房，與家人共同分享歡樂。同時，他們也充分展現了個人的創意和想像力，讓觀眾在欣賞作品的過程中感受到一陣陣溫馨。

美國味全新澤西分公司經理李久陽語道：「感謝全美社區對比賽的支持。美國味全一直是華人家庭的良伴，我們堅定支持這有意義的活動，回饋社區的溫暖。比賽邀請全美16歲以下青少年參與，鼓勵他們繪畫家庭廚房的魅力，讓廚房成為探索創意和共享時光的奇幻場所。另外也衷心感謝評審們的參與，期待孩子的作品為社區帶來啟發與感動。」

【本屆評審】

＊蕭喆旻（Chemin Hsiao）來自台灣的蕭喆旻是一位在紐約皇后區及布魯克林Chashama Studio Space的視覺藝術家。畢業於紐約視覺藝術學院並取得藝術碩士學位，他的2021藝術家旗幟提案「蒲公英知道」被選為野口勇美術館的公共藝術徵件的獲勝者，該旗幟作品的目的是提高人們對疫情大流行期間激增的反亞裔暴力的認識。

＊黎橘（Orange Li）為華裔藝術家，出生於台灣台北，現居紐約。她的藝術融合了亞洲東方和西方的元素。充滿哲學、歷史性探討、以及心理學的思想。黎橘的藝術創作很大程度上來自她的記憶、夢以及個人身體與心理狀態之間的直覺聯繫。黎橘通過繪畫、素描、雕塑等各種媒介審視藝術、研究和說故事之間的潛力。

＊陸音（Yin Lu）曾任中央民族大學美術系副教授，具有20年以上教學經驗，目前擔任世界美術教室教學導師，教學風格以寫生為主，包括素描、水彩、油彩以及創意畫，用最簡單的方法和步驟帶領學生激發出繪畫創作與獨立思考能力。

【評審評語】

黎橘老師對於6-7歲組第一名Kende Mikes的作品給予高度評價，認為其創意度與完整度皆十分優秀。內容不僅富有創意，更展現出獨特的魔力感，與本屆比賽主題相契合。蕭喆旻老師進一步補充評論，稱讚該作品所表達的內容非常豐富，細節精緻，且主題契合度高。8-9歲組第一名Amelia Zhou的作品，蕭喆旻老師表示，該作品的用色獨特，垂直構圖十分特殊，色彩搭配極為合適，層次構造引人注目。10-11歲組第一名Sarah Liu的作品，黎橘老師強調此作品的敘事性十分高，畫面呈現出活潑有趣的感覺，不僅符合主題，還成功地融入了日常生活元素，極具創意。12-13歲組第一名Sijia Cao的作品，陸音老師認為此作品構圖十分特別，室內與室外的銜接展現出豐富的層次感，用色更是別具心思。最後，14-16歲組第一名Jaclyn Wang的作品也受到蕭喆旻老師的高度讚譽，他稱讚該作品的題材非常特殊，觀看的角度極具獨特性，而且使用壓克力顏料這樣具有挑戰性的繪畫媒材，在這年齡段能夠如此嫻熟地運用，實屬難能可貴。

【得獎名單】

〔6-7歲組〕第一名 Kende Mikes (NC)、第二名 YiJet Low (CA)、第三名 Alice Chen (CA)

〔8-9歲組〕第一名 Amelia Zhou (CA)、第二名 Janice Huang (CA)、第三名 Kingsley Chen (NY)

〔10-11歲組〕第一名 Sarah Liu (TX)、第二名 Naomi Chen (PA)、第三名 Shawn Gao (NY)

〔12-13歲組〕第一名 Sijia Cao (NY)、第二名 Sophia Li (CA)、第三名 Ashley Guo (NY)

〔14-16歲組〕第一名 Jaclyn Wang (CA)、第二名 Luke Liu (NJ)、第三名 Katherine Xu (CA)

〔人氣獎〕Diana Lee (NC)、Evan Liu (CA)、Kende Mikes (NC)、Lena Lee (TX)、ShiHan Lin (CA)、Zoltan Mikes (NC)

更多得獎名單請至活動官網查看，所有優勝作品已經於12月4日刊登於世界日報紐約版，並在12月初至明年1月底於活動官網進行線上展覽，沒有得獎的大朋友小朋友也不要灰心，再接再厲，我們明年繪畫比賽再見！