2023美國味全母親節「媽媽的創意料理」繪畫比賽 得獎名單揭曉

Lydia Hsu的作品獲得高童組第一名

【紐約訊】 2023美國味全母親節繪畫比賽「媽媽的創意料理」落下帷幕！眾所期待的得獎名單於5月1日揭曉。本次比賽各組優勝者無一不是原創性十足、獨具特色且敘事豐富的佳作。身為華裔藝術家的三位評審更是大加讚揚，認為今年參賽作品創意、構圖和繪畫技巧都非常出色。本屆廣告標語「幸福味，全家知」更是點綴了整個比賽的氛圍。參賽者們通過他們傑出的繪畫技巧，與親愛的家長們分享了家庭中的愛，並且表達了對母親的感激之情。同時，他們也充分展現出自己的創意和想像力，讓人看了心裡暖洋洋。

由美國味全公司和世界日報聯合主辦的「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽採取了線上線下兩種方式進行，最終收到了全美各州將近1,200件作品，今年競爭相當激烈，可以說是非常的「卷」（源自網路流行語，意指競爭激烈）。這場比賽絕對是世報今年最熱烈精彩的活動之一！

美國味全新澤西分公司經理李久陽於評審會表示：「多年來，味全母親節繪畫比賽每年都吸引眾多參賽者，他們呈現的作品無一不是驚艷人心。今年，比賽主題以「幸福」為中心，我們希望透過這個核心理念，能夠在這個重要的節日裡，推動華人社區表達對母親的愛和關懷。透過繪畫作為媒介，讓感恩之心傳遞開來，記錄下和母親共度的每個美好瞬間、每次快樂的生活片段。」

【本屆評審】 ＊施德嫻（Te-Sian Shih）為知名品牌包裝平面設計師，曾擔任瑞士Calanca雙年展評審跟Pratt Institute Master評審，並獲得許多知名國際設計大獎。 ＊蔡陳林（Chenlin Tsai）為一位畫家、壁畫藝術家和大學教師，同時任賓夕法尼亞州長亞太裔事務顧問委員會委員。他的壁畫作品關注亞裔群體，傳播亞裔文化的影響力，遍布費城多個亞裔社區。 ＊謝高元（James Hsieh）為美國台裔藝術家，畢業於紐約帕森斯藝術學院拿到藝術碩士學位，大學則是元智大學主修藝術與設計，畢業至今在紐約積極參與各大展覽以及藝術博覽會，謝老師近期在28 Liberty Street舉辦個人展覽及開放創作空間，歡迎民眾預約前往參觀。

Zixi Cui的作品獲得幼童組第一名

Clemence Wong的作品獲得青少年組第一名

【評審評語】

謝高元老師評論幼童組第一名Zixi Cui的畫作，這幅畫的構圖非常出色，充滿著豐富的想像力和創意。鍋中的料理生動有趣，散發出濃厚的童趣氛圍，讓旁邊的小朋友非常期待媽媽煮的創意料理。蔡陳林老師的針對高童組第一名Lydia Hsu的畫作講評，點出這幅作品的第一印象就是充滿歡樂和動感，彩虹紐帶作為元素在畫面中產生了分割和顏色的平衡，形象的穿插和環繞構圖很有趣，使用白色和金色的線條使得整個畫面和諧，不突兀。施德嫻老師稱讚青少年組第一名Clemence Wong的作品的倒三角構圖非常傑出，能夠呈現出強烈的立體空間感，同時畫面中呈現的互動感也相當別出心裁。

【得獎名單】 ［幼童組］第一名 Zixi Cui (CA)、第二名 Caden Lin (CA)、第三名 Corinna Liu (NJ)、第四名 Iris Wang (NY)［高童組］第一名 Lydia Hsu (VA)、第二名 Jonathan Tang (CA)、第三名 Katherine Yu (NY)、第四名 Shawn Gao (NY)［青少年組］第一名 Clemence Wong (CA)、第二名 Linda Wang (CA)、第三名 Mirabelle Feng (CA)，更多得獎名單請至活動官網查看。

所有優勝作品已經於5月1日當天公布刊登於世界日報，並在5月1日至5月31日於活動官網進行線上展覽，沒有得獎的大朋友小朋友也不要灰心，再接再厲，我們下次繪畫比賽再見！