第32屆「2023思念迎新春燈謎會」得獎名單公布

2023思念迎新春燈謎會已圓滿落幕，感謝各位讀者的參與，得獎名單公布。（圖／報社資料庫）

本屆「2023思念迎新春燈謎會」線上活動已圓滿落幕，本活動吸引來自全美25州的讀者參與，累積總人次突破24,000大關！感謝所有參與的讀者共襄盛舉，得獎名單於下方公布：

賞花燈、猜燈謎是一項流傳久遠的經典中國文化，元宵節亦是新春重要的節慶之一。這次由思念食品及世界日報聯合主辦的2023「第32屆迎新春燈謎會」在春節前於世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)上線，釋出四種難易度的線上燈謎題供讀者遊玩，總共有40道題，參與活動的讀者將有機會獲得頭獎為思念食品贊助的Le Creuset頂級鑄鐵鍋乙名(市價$380)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)贊助的Joydeem智能升降電火鍋乙名(市價$129)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名15元VISA現金禮卡作為幸運獎。世界日報活動組將會主動聯繫所有中獎的讀者並協助獎品寄送。