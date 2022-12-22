世界日報2023年度鉅獻 1/7～8 新春嘉年華 邀請您一同參加

1月7日至8日 世界日報將舉辦2023新春嘉年華，圖為往年人潮爆滿的現場情況。(圖片／報社資料庫)

【紐約訊】世界日報一年一度的新春嘉年華又來啦！於2023年1月7日至8日盛大舉行，為期兩天，地點位於紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳（法拉盛39大道135-20號）。本活動由美國中國信託銀行(CTBC Bank)贊助，現場將有舞台表演、民俗技藝區、年貨購物區、實用資訊分享區以及幸運大抽獎，多項禮品大獎等您來拿，歡迎各位民眾免費參加，與世界日報福兔迎祥過好年。

民俗技藝區

為了讓讀者一同感受年節氣氛，本次嘉年華特別邀請多種民俗技藝老師現場免費教學，如：兔年中國結、捏氣球、兔年燈籠…等，歡迎民眾攜家帶眷一同到場，一睹傳統民俗大師的精湛技藝，與家人一同享受手工藝的樂趣，並將作品免費帶回家。

現場提供手工藝表演,免費「捏氣球」讓您帶回家。 (圖片／報社資料庫)

年貨購物區

迎新年最不能錯過的就是採購年貨，今年世界日報邀請眾多年貨商家，為各位讀者帶來各式各樣的年節商品，如：居家用品、幼兒周邊產品、珠寶玉器、中藥、養身補品…等等，多種商品等您前來參觀購買，過年買對吃對年貨，讓您好運一整年。

資訊分享區

本次活動世界日報也邀請到各大健保、人壽、退休理財與金融機構，為民眾提供一對一專家現場免費諮詢，千載難逢的機會千萬不要錯過，本次活動贊助商美國中國信託銀行(CTBC Bank)，也會在現場提供各項服務，並準備各種好禮，與民眾一起過好年。

舞台表演區

本次活動也特別邀請到了活力四射的青少年街舞表演，及中國傳統服飾現場走秀，還有拉丁舞、JAZZ、少林功夫等多種精采絕倫藝術表演，為現場增添新年氛圍，喜歡欣賞舞蹈表演的民眾千萬不要錯過。

幸運大抽獎

為回饋各位忠實讀者，本次活動我們將提供多項禮品等您來試手氣，凡參加新春嘉年華之民眾即可獲得抽獎卷一張，抽獎的禮品有如意珠寶贊助的銀兔吊墜以及華人生活館贊助的多功能破壁料理機等多項大獎，等您將好運帶回家。（獎品陸續更新中）

本次活動為免費參加，不需提前報名，趕快告訴您的親朋好友這個好消息，世界日報歡迎您闔家光臨！