富足退休第6堂課：善用這一招 助您降低退休時市場波動的風險

第6堂課主講人張愛齡 陳婉菱

【紐約訊】世界日報與MassMutual萬通互惠理財規劃「富足退休6堂課」已進入最後一堂也就是第6堂課。過去幾個月來，獲得不少觀眾對於這個節目的重大回響與支持。我們也希望告訴華人朋友們，如何正確地規劃自己的退休金生活。第6堂課內容「善用這一招 助您降低退休時市場波動的風險」。除了看影片外，在12月13日及12月26日期間，填寫影片上的問卷，還可以參加幸運大抽獎。

富足退休第六堂課講座，邀請MassMutual萬通互惠理財業務總經理

Eileen張愛齡，請她講解「善用這一招 助您降低退休時市場波動的風險」。愛齡在課堂上告訴民眾：並非準備好所有的退休金融工具，如IRA帳戶、401K帳戶、股票、基金、債券或銀行存款等，就可以安排退休，還有一項不可掌握的是退休時市場波動的風險。因為貨幣的價值可能因為波動而對退休金造成極大的傷害。觀賞影片，可瞭解講師張愛齡的建議。

觀眾有興趣瞭解詳情，可以搜尋文章下方影片連結前去觀賞。看影片可抽大獎好禮。民眾只要看完影片後，點選問卷連結，輕鬆回答兩道題目，即可擁有機會抽大獎。

第6堂課抽獎時間從12月13日起至12月26日止，活動將抽出amazon電子禮卡、果汁機、氣炸鍋以及2合1咖啡機等好禮。歡迎民眾觀看影片內容，參加抽獎，中獎機會高，請把握機會。影片連結：https://bit.ly/2022Lesson6

圖說: MassMutual萬通互惠理財業務總經理Eileen張愛齡，講解第6堂課內容。(圖/張愛齡 提供)