富足退休第4堂課-該存多少401(k)， 何時考慮用401(K) Rollover/Conversion?

MassMutual萬通互惠理財資深業務總經理Lily Ku谷林麗，講解第4堂課內容。

【紐約訊】很多華人朋友不太瞭解美國退休金計畫，甚至覺得十分複雜而不敢前去瞭解。世界日報推出富足退休第4堂課，希望可以給予觀眾更多「退休金重要訊息」。另外，在10月25日至11月7日期間看影片還可以參加抽獎。

富足退休第四堂課講座，邀請MassMutual萬通互惠理財資深業務總經理 Lily Ku 谷林麗，請她講解「該存多少401(k)， 何時考慮用401(K) Rollover/Conversion?」。

Lily在課堂上分享什麼是401(k)，與403(b)有什麼不同。另外，我們平時該如何決定存取多少401(k)，在2022年是否有存入或供款的上限或追加額度。除此之外，她還分享了什麼時候領取401(k)較為恰當，以及59歲半之前取出退休金是否會有罰款等細節。

觀眾有興趣瞭解詳情，可以搜尋文章下方影片連結或掃描二維碼，前去觀賞。看影片可抽大獎好禮。民眾只要看完影片後，點選問卷連結，輕鬆回答兩道題目，即可擁有機會抽大獎。第4堂課抽獎時間從10月25日起至11月7日止，活動將抽出amazon電子禮卡、電動水牙線、烤箱及氣炸鍋等好禮。歡迎民眾觀看影片內容，參加抽獎，中獎機會即高，請把握機會喲。影片連結：https://bit.ly/2022Lesson4a