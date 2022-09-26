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富足退休第3堂課-已婚、離婚或喪偶者 領取退休社安金的不同策略

活動組陳婉菱／企畫
富足退休第3堂課-已婚、離婚或喪偶者 領取退休社安金的不同策略 陳婉菱/攝影
富足退休第3堂課-已婚、離婚或喪偶者 領取退休社安金的不同策略 陳婉菱/攝影

【紐約訊】富足退休6堂課，截至今日止，共已推出三堂退休影片，內容針對完善的退休生活計劃，提供更多資訊給在地華人。本期影片內容針對「已婚、離婚和喪偶者 領取退休社安金的不同策略」，歡迎民眾掃描新聞旁邊的二維碼前去瞭解詳情。

世界日報從9月27日至10月10日止，推出第3堂課線上抽獎活動，民眾觀看影片瞭解退休資訊外，僅只要簡單地填寫問卷，完成兩道題目，即可參加抽獎。本次活動將抽出12名中獎者，送出$20 amazon電子禮卡、空氣循環機、果汁機以及2合1兩用咖啡機等。

富足退休第三堂課的講座，世界日報同樣邀請MassMutual萬通互惠理財紐約市分行的理財專員 Cindy Shi施，請她講解「已婚、離婚和喪偶者 領取退休社安金的不同策略」。

Cindy在課堂上分享已婚、離婚和喪偶者，在結婚或離婚多久後，以及在各種情況下，幾歲開始可以領取退休社安金，皆提供了詳細的說明。同時，也分享了我們可不可以一邊領取工資一邊領取退休社安金？

觀眾有興趣瞭解詳情，可前去觀賞。民眾看完影片後，點選問卷連結，有機會抽大獎。影片連結：https://bit.ly/2022Lesson3

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