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【即日購票】中華風韻11月交響音樂會、中國室內樂，林肯中心演出 票價25元

活動組陳婉菱／企畫
中華風韻兩場音樂盛宴，於11月在林肯中心舉行。 中演公司／提供
中華風韻兩場音樂盛宴，於11月在林肯中心舉行。 中演公司／提供

11月13日「東西之間」交響音樂會／11月28日「遠近之間」 中國室內樂

購票網址：ANovemberofMusic.com

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第一場演出: 「東西之間」交響音樂會

●演出日期：11月13日(週六)晚7:30

●演出地點：林肯中心大衛•寇克劇院（David H. Koch Theater）

●表演資訊：

(1)指揮家蔡金冬

(2)紐約城市芭蕾舞團交響樂團(New York City Ballet Orchestra)

(3)小提琴：胡盛華

(4)二胡：陳潔冰

(5)男低音：蘇冠搏

(6)女高音：埃絲特•莫琳•凱莉（Esther Maureen Kelly）

(7)花腔女高音：霍莉•弗萊克（Holly Flack）

●票價$25起

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第二場演出：「遠近之間」探索當代中國室內樂

11/28「遠近之間」探索當代中國室內樂 中演公司／提供
11/28「遠近之間」探索當代中國室內樂 中演公司／提供

●演出日期：11月28日，周日下午5:00

●演出地點：林肯中心愛麗絲•杜莉音樂廳（Alice Tully Hall）

●表演資訊：

(1)琵琶：吳蠻

(2)小提琴：Stella Chen, Kristin Lee

(3)中提琴：Paul Neubauer

(4)大提琴：何思昊

(5)長笛：Tara Helen O’Connor

(6)單簧管：David Shifrin

(7)鋼琴：Gilles Vonsattel

●票價$25起

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