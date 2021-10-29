【即日購票】中華風韻11月交響音樂會、中國室內樂，林肯中心演出 票價25元
11月13日「東西之間」交響音樂會／11月28日「遠近之間」 中國室內樂
購票網址：ANovemberofMusic.com
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第一場演出: 「東西之間」交響音樂會
●演出日期：11月13日(週六)晚7:30
●演出地點：林肯中心大衛•寇克劇院（David H. Koch Theater）
●表演資訊：
(1)指揮家蔡金冬
(2)紐約城市芭蕾舞團交響樂團(New York City Ballet Orchestra)
(3)小提琴：胡盛華
(4)二胡：陳潔冰
(5)男低音：蘇冠搏
(6)女高音：埃絲特•莫琳•凱莉（Esther Maureen Kelly）
(7)花腔女高音：霍莉•弗萊克（Holly Flack）
●票價$25起
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第二場演出：「遠近之間」探索當代中國室內樂
●演出日期：11月28日，周日下午5:00
●演出地點：林肯中心愛麗絲•杜莉音樂廳（Alice Tully Hall）
●表演資訊：
(1)琵琶：吳蠻
(2)小提琴：Stella Chen, Kristin Lee
(3)中提琴：Paul Neubauer
(4)大提琴：何思昊
(5)長笛：Tara Helen O’Connor
(6)單簧管：David Shifrin
(7)鋼琴：Gilles Vonsattel
●票價$25起
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