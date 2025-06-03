Lumina紐約布魯克林全新公寓，點亮Greenwood Heights

Greenwood Heights是紐約布魯克林 西南部正在興起的一個全新「IT」社區，同時亦是布魯克林最快速崛起的社區之一。全新Lumina公寓在這裡落成，成為社區亮點。

坐落於日落公園Sunset Park和公園坡Park Slope之間，Greenwood Heights融合了周邊社區的優秀特質，擁有獨特的熱情好客和悠閒氛圍。除了是布魯克林房價更實惠的地區外[PY1]，正如其名，Greenwood Heights擁有連綿起伏的山坡，可飽覽迷人的城市景觀。這裡有不斷豐富的美食和藝術場景、公園，以及通往曼哈頓 市中心的便捷地鐵 ，是一個既充滿活力又能在都市森林中求得安逸的社區。

購物和餐飲場所進中在其兩條主幹道，西邊的工業城 (Industry City) 是近年新興起的工作、餐飲、購物和娛樂的好去處，深受年輕族群歡迎，步行 15 分鐘或搭乘公車 12 分鐘即可到達。附近D、N 和 R 線地鐵幾分鐘即可抵達布魯克林中心的巴克萊中心、時尚之地DUMBO 和曼哈頓下城，以及曼哈頓華埠，都可快速抵達。

對於考慮在布魯克林置產的人士來說，令人驚豔的全新公寓項目Lumina無疑是當地社區的一大亮點。Lumina提供了一個在新興市場擁有物業的機會 - 無論您是購買第一套住宅，還是投資於以周到的設計、社區和長期潛力為中心的生活方式。

Lumina提供限量 26 套一房、兩房和三房公寓，售價從85萬美元到200萬美元，大多數公寓都有私人陽台。

Lumina 由 Murat Mutlu 及其建築公司 INOA Architecture 設計。 INOA 建築事務所在都會區設計了眾多建築，並因其打造現代實用主義空間而享譽全球。 Lumina 秉承了 INOA 的精髓，設計高效緊湊，但又不失寬敞，擁有寬敞的進深空間和充足的採光。

Lumina在設計上將簡潔的現代設計與溫暖、明亮和宜居的環境融合在一起，每間公寓均享有美麗的城市景觀[PY2]，可縱覽布魯克林、曼哈頓下城和紐約港的壯麗景色，營造出開闊的空間和戶外生活氛圍。落地窗不僅能欣賞這些美景，更讓充足的自然光線從客廳傾瀉而下，沿著貫穿整個公寓的落地窗，直達臥室，臥室同樣享有落地窗的視野。 Lumina搶眼的玻璃外牆和現代設計使其在社區天際線中格外醒目。

健身房

Lumina 的私人健身工作室旨在支持運動和心靈修養。健身房配備現代化的有氧運動器械、力量訓練設備，以及供伸展或個人例行活動的開放空間，為住戶提供一個乾淨、寧靜的環境來充電。健身房同時注重功能與設計，讓您在離家幾步之遙的地方就能享受健康體驗。

庭院休閒

Lumina 的園景庭院隱藏在大樓後方，讓您寧靜地遠離城市的步伐。精心設計的綠化、座椅區域和開放式空間，是住戶放鬆、閱讀或與鄰居聚會的多功能戶外天堂。專門的狗狗友善區也同樣歡迎四條腿的夥伴。

迷人的都市天際線

Lumina 的屋頂露臺是城市上空的私人避難所，可欣賞從布魯克林海濱到曼哈頓天際線的壯麗景色。陽台經過精心佈置，設有舒適的休閒座椅和用餐區，是享受清晨咖啡、夕陽雞尾酒，或在開闊天空下享受寧靜時刻的理想場所。在這裡，戶外生活與高尚設計完美結合。

The Greenwood Heights社區交通便利，綠意盎然。距離這裡僅一英里的布魯克林展望公園，佔地600英畝，是紐約市最大的公園之一，風景如畫，充滿田園風情的地標。園內擁有精美的雕塑、歷史紀念碑、令人驚嘆的建築，以及豐富多彩的適合所有年齡段的精彩活動。與其相連的布魯克林植物園更是一座讓人流連忘返的綠洲，以櫻花和日本花園聞名。

Lumina 的獨家經紀團隊是 Daniel Gale Sotheby’s International Realty 的 Nunez Sanjana 團隊。「Lumina 帶來了一新耳目的現代氣息，反映了當今布魯克林買家的生活方式。」房地產 顧問 Aroza Sanjana 說。「Greenwood Heights正迎來持續湧入的人們，他們希望在一個擁有綠地、公園、遊樂場、服務設施以及便捷通勤的社區安居樂業，方便前往工業城、布魯克林市中心、曼哈頓下城和中城的辦公中心。」

Daniel Gale Sotheby’s International Realty 是美國領先的房地產經紀公司之一，也是服務於長島 、布魯克林和皇后區的頂級豪華房地產機構，在該地區擁有 30 個辦事處，包括威廉斯堡、科布爾山和公園坡。

Lumina 是尋求投資置業人士的理想之選，其奢華、優雅與實用的完美融合，精準迎合他們的需求和願望。更多詳情及預約看房請登陸: https://www.luminabrooklyn.com