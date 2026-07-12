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毛利誠角逐鑽石吧市議員 選情升溫 民選官員、僑團相挺

記者楊青╱鑽石吧報導
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毛利誠（左三）10日 晚宣布參選鑽石吧市議員，加州眾議員陳立德（右一）、鑽石吧副...
毛利誠（左三）10日 晚宣布參選鑽石吧市議員，加州眾議員陳立德（右一）、鑽石吧副市長劉敏兒（右二）等出席活動表達支持。（記者楊青╱攝影）

2026年鑽石吧地方選舉升溫，華人企業家毛利誠（Lee Mao）10日加入鑽石吧第四區市議員選戰，期望以己之長，增強鑽石吧經濟活力，推動城市發展，提升居民生活品質。

200多支持者參加當晚在羅蘭岡凱悅酒家舉辦的競選起跑活動，包括加州眾議員陳立德、鑽石吧副市長劉敏兒等民選官員、卡車司機公會僑團和企業代表到場表達支持。鑽石吧市議員選舉日為11月3日。

毛利誠表示，他與妻子在鑽石吧居住33年，在這裡養育女兒Rachel，建立事業，也培養出對公共服務的熱忱，因為這座城市是他們深愛的家園。他擁有30多年的企業經營和管理經驗，曾擔任鑽石吧市規劃委員，讓他對城市發展及居民需求都有深入了解。他相信，憑藉豐富的實務經驗，能夠協助居民與商家解決所面臨的各項問題。

毛利誠表示，他此次競選的四大政見包括：審慎財政，確保市府妥善運用每一分公帑，提高財政效率與透明度；公共安全，致力提升公共服務品質，讓鑽石吧居民都能生活在安全、安心的環境中；改善交通，推動基礎建設改善交通流量，紓解塞車問題；凝聚社區，希望持續推廣運動及休閒活動，包括健行、網球、匹克球等，促進居民交流，打造更團結、更有活力的社區。

劉敏兒表示，鑽石吧市建市已37年，從未像現在一樣面臨嚴峻的財政危機。目前市府存在結構性赤字，城市已無法再沿用過去的運作方式。 她認為，鑽石吧市議會現在需要一位真正具有企業經營背景的市議員，能夠以商業管理的思維檢視市政，勇於提出困難的問題，判斷哪些政策合理、哪些需要改變，毛利誠正具備這樣的能力與特質。

陳立德表示，他和家人曾在鑽石吧居住多年，覺得鑽石吧是一個華人社區與主流社會融合良好、互動密切的典範城市，也更需要優秀的民選官員為市民服務、代表社區發聲。他認為，毛利誠長期積極投入社區服務，熟悉地方、市政府、州政府及聯邦政府之間的協調與合作機制，具備推動市政發展的能力，相信他可成為華人社區與各級政府之間的橋梁，協助鑽石吧爭取更多資源，促進城市持續發展。

毛利誠（左二）10晚宣布參選鑽石吧市議員，朋友們出席活動表達支持。（記者楊青╱攝...
毛利誠（左二）10晚宣布參選鑽石吧市議員，朋友們出席活動表達支持。（記者楊青╱攝影）

加州眾議員陳立德（左）、鑽石吧副市長劉敏兒（中）10日晚出席活動表達支持毛利誠（...
加州眾議員陳立德（左）、鑽石吧副市長劉敏兒（中）10日晚出席活動表達支持毛利誠（右）。（記者楊青╱攝影）

毛利誠（前中）10晚宣布參選鑽石吧市議員，朋友們出席活動表達支持。（記者楊青╱攝...
毛利誠（前中）10晚宣布參選鑽石吧市議員，朋友們出席活動表達支持。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 毛利誠表示，他與家人在鑽石吧定居33年，長期在當地生活、育兒與經商，對這座城市有深厚情感，因此希望以自身30多年企業管理經驗投入公共服務，協助居民與商家解決問題。

  • 他的4大政見包括審慎財政、提升公共安全、改善交通，以及凝聚社區；他主張提高市府財政效率與透明度，並透過基礎建設與活動推廣，改善生活品質。

  • 當晚有200多名支持者出席，包含加州眾議員陳立德、鑽石吧副市長劉敏兒等民選官員，以及卡車司機公會僑團、企業代表到場站台，顯示選情逐漸升溫。

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