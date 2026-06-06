11月決選鹿死誰手？加州初選見端倪

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州州長初選出現變局，希爾頓以27.2%暫居第一。

加州州長初選出現變局，希爾頓以27.2%暫居第一。 重點二： 民主黨連續執政十六年後，州長席次首見共和黨領先。

民主黨連續執政十六年後，州長席次首見共和黨領先。 重點三：國會與州議員選情仍由民主黨占優，決選競爭持續。

加州 2026年初選目前仍在繼續計票當中，但初步統計正逐漸顯影11月決選，為獲得入場券的候選人及其代表黨團未來五個月選戰布局提供風向標。

州長選舉：共和黨16年來首次領先

根據加州州務卿辦公室截至5日的統計，共和黨籍候選人希爾頓（Steve Hilton）支持率27.2%排名第一；民主黨 籍貝西拉 （Xavier Becerra）支持率26%居第二。民主黨富豪史泰爾（Tom Steyer）支持率20.2%排第三，理論上仍有追趕空間，但情況相對被動。

這是民主黨在連續控制州長職位長達16年後，加州首次出現共和黨候選人以領先地位走出初選大門。此次希爾頓競選核心明朗和堅定，他沒有像過去部分加州共和黨人那樣，把重點放在墮胎或文化戰爭，而是聚焦經濟與生活品質，直打遊民、治安、住房、商業環境、州政府官僚化，這些議題恰恰是民主黨最脆弱部分，同時擊中不少獨立選民的痛點。與此同時，與部分同黨候選人刻意與川普保持距離不同，希爾頓鮮明政治立場，也為其鞏固鐵桿支持者票源加分。

加州長期民主黨獨大，許多選民產生「執政疲勞」。加州公共政策研究所（PPIC）最新民調顯示，過半加州民眾認為發展方向出現錯誤。很多選民未必變成共和黨支持者，但已經對民主黨失去耐心。

值得一提的是，此次副州長初選有多華人參選，其中馬世雲（Fiona Ma）斬獲19.2%支持率，居第二，預期進入11月決選。政治素人馬沫克（Oliver Ma）獲6%支持率，雖敗猶榮。

國會和加州議員選舉：民主黨優勢明顯

這次初選，民主黨在大多數國會席次保持領先優勢，以第一得票支持率獲得11月決選入場券；共和黨全力奮戰，但與民主黨競爭對手的得票率仍顯差距。

31選區聯邦眾議員席位，民主黨樂透中獎億萬富翁喜吉利（Gil Cisneros）目前支持率57.6%，共和黨華裔候選人秦振國（Eric Ching）支持率26.2%，兩人預期均獲出線權。加州49區眾議員席位，民主黨方樹強支持率64.7%，共和黨劉龍珠（Long David Liu）支持率35.3%，兩位將在11月再戰。

雖然加州仍是民主黨大本營，但近兩年全美出現的一個趨勢，似乎正深入加州，即工薪階層與中產階級選民越來越重視經濟議題，而非傳統政黨認同。不少亞裔、西裔和郊區選民出現搖擺，共和黨在橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣的表現，比幾年前更好。