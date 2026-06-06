「嚴重結構性漏洞」 聯邦追查加州選舉舞弊

加州開票進度緩慢引外界討論。圖為洛杉磯縣選票處理中心有大量的工作台處空置狀態。圖為洛縣選務處直播其計票工作。（取自洛縣選務處Youtube）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聯邦檢方與FBI洛杉磯分局合作，調查加州多起選舉舞弊案。

聯邦檢方與FBI洛杉磯分局合作，調查加州多起選舉舞弊案。 重點二： Bill Essayli批評加州郵寄投票與免驗證件制度存在重大漏洞。

Bill Essayli批評加州郵寄投票與免驗證件制度存在重大漏洞。 重點三：聯邦追查也聚焦選民名冊審查，案件已進入第九巡迴法院。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）5日表示，其辦公室正與聯邦調查局（FBI ）洛杉磯 分局合作，調查多起選舉舞弊案，並強調將追查到底。

艾薩利在社群平台X發文，指加州 選舉制度存在「嚴重結構性漏洞」。他表示，郵寄投票制度加上未要求選民出示身分證件，使舞弊行為可能難以被發現及究責，進而削弱民眾對選舉制度的信心。

艾薩利正推動對加州選民名冊進行全面審查，他批評加州政府長期阻撓外界查核名冊，以確認登記選民是否均為符合資格的美國公民，相關案件已進入聯邦第九巡迴上訴法院審理。

艾薩利引用近期案例佐證其加州選舉制度存在「嚴重結構性漏洞」的說法，今年5月一洛杉磯女子遭起訴，涉嫌在長達20年的計畫中，向洛杉磯市中心遊民聚集區「Skid Row」的遊民支付報酬，誘使其登記為選民，並涉非法蒐集連署簽名。艾薩利強調，每一張非法選票，都可能抵銷合法選票的價值。

聯邦檢方宣布調查前一天，總統川普指民主黨企圖「竊取」加州州長及洛杉磯市長初選結果，並宣布將對加州開票進度緩慢展開調查。此次聯邦介入，正值外界持續關注加州計票作業之際。有主流媒體日前走訪面積14萬4000平方呎的洛杉磯縣選票處理中心，發現現場有大量工作區閒置，開票進度緩慢引外界討論。