我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

加州11月選州長 希爾頓可望決戰貝西拉

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
希爾頓於2026年4月獲得總統川普公開背書，被認為對其選情帶來助力，也強化其在競...
希爾頓於2026年4月獲得總統川普公開背書，被認為對其選情帶來助力，也強化其在競爭激烈初選中的支持動能。（取自希爾頓競選官網）

在競爭激烈、共有61候選人參選的加州州長初選中，目前計票工作仍在持續進行，但領先格局已逐漸明朗。初步結果共和黨候選人、前福斯新聞評論員希爾頓（Steve Hilton） 以近28%的得票率暫時領先民主黨候選人、前聯邦衛生部長貝西拉（Xavier Becerra），後者得票率約逾25%。貝西拉目前領先第三名的民主黨億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)約5%。若趨勢持續，希爾頓與貝西拉將進入11月決選。

據多家媒體新聞報導，民主黨億萬富翁候選人史泰爾（Tom Steyer ）目前以約20%居第三名，共和黨候選人、河濱縣警局長比安科（Chad Bianco ）則以約11%排名第四。

加州採「前兩名晉級制」（Top-Two Primary），意味無論政黨歸屬，得票最高的兩名候選人將直接進入最終對決。

在南加州漢庭頓灘市的造勢活動中，希爾頓對支持者表示，改變真的正在到來，加州的改變已經迫在眉睫。

希爾頓於投票日當天獲總統川普和副總統范斯公開背書，被認為對其選情帶來助力，也強化其在競爭激烈初選中的支持動能。白宮聲稱希爾頓若當選州長，有助改善沙加緬度與華府間的關係，並為加州帶來更多資源。

另一方面，民主黨候選人貝西拉則在初選後段成功上升至第二位，從原本擁擠的民主黨陣營中突圍。他曾任加州檢察長，並在拜登政府時期擔任聯邦衛生與公共服務部長。

分析指出，若貝西拉進入11月決選，將可能受益民主黨選票整合效應。在多候選人分散票源的初選後，民主黨選票有望在決選集中。

在2日晚的造勢活動中，貝西拉向支持者表示：「加州，非常感謝。11月，我們來了。」展現進入決選的信心。

根據加州務卿的報告，加州有2315萬5447人完成選民登記，創加州有史以來的最高的選民人數。其中1040餘萬為民主黨，占選民數的 44.9%；580萬名共和黨，約占選民數24.96%；另有528萬選民登不屬於政任何政黨的中間選民，約占 22.82%。另外，加州也有包括登記為獨立黨（American Independent Party）、自由派（Libertarians）、自由黨（Freedom Party）和綠黨（Green Party），但各黨人數都不及百萬人。

貝西拉向支持者表示：「加州，非常感謝你們。11月，我們來了。」展現對進入決選的信...
貝西拉向支持者表示：「加州，非常感謝你們。11月，我們來了。」展現對進入決選的信心。（取自貝西拉競選官網）

加州 貝西拉 共和黨

上一則

家長擔心大學人文科系難餬口 黃仁勳：有這能力就不怕

下一則

費勁推選區重畫 關鍵席戰果喜憂參半

延伸閱讀

加州州長初選前最後周末 領跑的共和黨淪搶榜二？

加州州長初選前最後周末 領跑的共和黨淪搶榜二？
加州州長初選 共和黨希爾頓領先 民主黨貝西拉緊追

加州州長初選 共和黨希爾頓領先 民主黨貝西拉緊追
加州州長選舉首輪戰況膠著 三強鼎立爭奪2決選席次

加州州長選舉首輪戰況膠著 三強鼎立爭奪2決選席次
加州、愛阿華州等6州同步初選 這些關鍵職位兩黨必爭

加州、愛阿華州等6州同步初選 這些關鍵職位兩黨必爭
加州副州長選戰 馬世雲預料將進決選

加州副州長選戰 馬世雲預料將進決選
州長初選 選民更重策略非理念 投勝算高的候選人

州長初選 選民更重策略非理念 投勝算高的候選人

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量