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加州副州長選戰 馬世雲預料將進決選

洛杉磯訊
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加州財務長、副州長競選人馬世雲（左）日前拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，作為...
加州財務長、副州長競選人馬世雲（左）日前拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，作為華裔女性從政者，她在政治道路上面臨雙重挑戰。（記者趙健/攝影）

加州副州長初選計票結果顯示，共和黨籍候選人羅梅羅（Gloria Romero）與民主黨籍、現任加州財務長華裔候選人馬世雲（Fiona Ma）暫時居領先地位，預料將進入11月決選。

根據目前開票結果，羅梅羅與馬世雲分別以20%與19%的得票率排名第一與第二，排名第三的Josh Fryday獲得14%的選票。目前已開出約54%選票，倘若趨勢保持；羅梅羅與馬世雲將於11月再次對決。

馬世雲呼籲選民持續給予支持，並強調若順利當選，將創加州歷史紀錄，成為自1849年建州以來，加州政府史上最高層級的亞裔民選官員。

在加州第28區聯邦眾議員初選中，尋求連任的民主黨現任眾議員趙美心（Judy Chu）以58%得票率，大幅領先共和黨候選人April Verlato（36%）。由於第三名的候選人Peter Roybal僅獲得6%的票數，趙美心與April Verlato將在11月再次對決。

此外，在加州第31區聯邦眾議員初選中，洛杉磯縣前核桃市（Walnut）市長、共和黨華裔候選人秦振國（Eric Ching）與民主黨籍候選人、億萬富豪喜吉利（Gil Cisneros）亦雙雙取得領先優勢，將進入11月決選。

秦振國在造勢活動中表示，擁有超過12年的政治與公共事務經驗，長期關注沙加緬度及聯邦層面立法動態，認為部分政策「問題重重」。他強調，一名真正稱職的民意代表需要選民用心辨識與支持，才能共同推動更好的治理方向。

加州第31區聯邦眾議員候選人秦振國。（取自秦振國官網）
加州第31區聯邦眾議員候選人秦振國。（取自秦振國官網）

加州第28選區聯邦眾議員趙美心爭取連任。（取自趙美心官網）
加州第28選區聯邦眾議員趙美心爭取連任。（取自趙美心官網）

加州 民主黨 華裔

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