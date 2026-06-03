洛縣地方選戰 尋求連任者整體保持優勢

現任洛杉磯縣估值官（Los Angeles County Assessor）潘傑夫（Jeffrey Prang）目前以得票率約57%，以明顯優勢位居第一。（本報資料照╱記者邵敏攝影）

加州 選務官員目前仍在持續進行選票統計作業，多項關鍵地方選舉結果尚未完全明朗。包括洛杉磯市長、洛杉磯縣警長以及縣估值官等職位。不過根據截至3日午間的最新開票數據，尋求連任的候選人整體保持優勢，有望進入11月決選。

根據洛杉磯縣選務處（Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk）截至3日公布的計票結果，現任洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）以超過17萬票、約35%的得票率暫居領先。排名第二的是前實境秀明星普拉特（Spencer Pratt） ，獲得15萬1149票，約占30%；而Nithya Raman則以11萬0848票、約22%的得票率位居第三。貝斯基本確認能夠進入11月的決選，而普拉特仍需與Nithya Raman競爭另一個決選位置。

洛杉磯縣警局警長（LASD）選舉中，現任洛縣 警長盧納（Robert Luna）目前以超過51萬票、約44%的得票率暫時領先。曾任洛縣警長的維拉紐瓦（Alex Villanueva）再度投入選戰，目前以超過28萬票、約24%的得票率位居第二。另一名候選人Eric Strong得票率約11%，位居第三，與前兩名仍有明顯差距。

據KTLA電視新聞報導，依照目前情勢，若沒有候選人在初選中取得超過50%的選票，得票最高的盧納與維拉紐瓦將晉級11月的決選。不過，若有候選人在本次初選直接跨過50%門檻，則可直接當選，無需再進行11月決選。

至於洛杉磯縣估值官（Los Angeles County Assessor）的開票結果，現任估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）以得票率約57%，以明顯優勢位居第一；排名第二的是Sandy Sun，得票約15.6%；第三名則為Rob Newland，得票約12.5%。初步結果顯示，潘傑夫在這場選戰中保持領先優勢，但最終結果仍需等待後續選票完成計票後確認。

其他地方選舉方面，多位華裔參政的托倫斯市選情也備受關注。尋求連任市長的陳光豪（George Chen），目前斬獲52%的選票，暫時將對手Sharon Kalani（48%）甩在身後。而在市議員席位競爭中，曾任托倫斯學區教委也是華裔美國聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）妻子的劉詹碧琪（Betty Lieu）展現驚人吸票力，在第五選區以56.05%的得票率暫居第一。

選務單位表示，計票作業仍將持續進行，預計自3日起幾乎每日進行票數清點與驗票工作，並將持續至6月26日完成正式點票與核對程序。

洛杉磯縣警局警長（LASD）選舉中，現任洛縣警長盧納（Robert Luna）目前以超過51萬票、約44%的得票率暫居領先。（記者謝雨珊／攝影）