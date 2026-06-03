加州眾議員初選 華人共和黨候選人表現優異

第二次參選衝擊加州在第49選區眾議員職位的律師劉龍珠獲得36.51%選票，2日他和太太出席加州州長共和黨候選人Steve Hilton的選舉夜活動。（劉龍珠提供）

加州 有望翻紅？在2日的加州眾議員 初選結果顯示，華人共和黨 候選人整體表現不錯，第49選區眾議員候選人劉龍珠獲得參加11月決選資格，第59選區加州眾議員陳立德以69.6%大幅領先對手Victor Hernandez。劉龍珠表示，現在選民看的不再是政黨而是政見，民生第一。

在第49選區，第二次參選衝擊加州眾議員職位的律師劉龍珠獲得36.51%選票，他表示，因為只有兩名候選人，所以他事先知道初選肯定會過，因此把更多金錢和精力用於衝刺11月2日的決選。這次獲票成績和兩年前相比更好，那時是36%，現在是36.5%，這個0.5%的進步是很有意義的。他現在對11月選舉依然抱有信心，尤其是加州州長共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）目前票數第一，這對其他共和黨候選人是一種鼓勵。他和希爾頓政見有很多重合，都關注民生。期中選舉前有些人預想共和黨會全線大敗，希爾頓的領先表明，加州選民看的不是政黨而是政見，加州有翻紅趨勢。

第59選區加州眾議員陳立德也以大幅領先對手Victor Hernandez，陳立德五選五贏，成績最好是2022年，獲得70%的選民投票。