加州幽靈選民超過87萬 州務卿韋伯挨告

加州州務卿韋伯面臨訴訟，訴狀稱加州有超過87萬筆被列入不活躍選民登記資料，至今仍保留在選舉名冊中。（美聯社）

紐約郵報報導，就在2日舉行2026年初選如火如荼展開之際，共和黨籍橙縣 縣政委員華格納（Don Wagner）與加州 美國獨立黨（American Independent Party of California）聯手對加州州務卿韋伯（Shirley Weber）提起訴訟，指控加州目前仍有87萬3092筆被列入「不活躍（inactive）」的選民登記資料，至今仍保留在選舉名冊中。

這項訴訟由保守派選舉監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）提出。訴狀指出，民主黨籍州務卿韋伯違反聯邦法規定，在該法下，大多數被列為不活躍的選民登記資料，在經過兩次聯邦大選後，應被移出選民名冊。

然而，目前仍有超過80萬筆至少連續三次選舉保持不活躍狀態的選民資料仍在名冊上，其中15萬1202筆資料，在至少連續四次選舉後仍未被移除。訴狀還援引加州官員供述，指控加州政府並未採取有效行動要求各縣市解決此問題。

目前，加州有超過2300萬登記選民。早在2019年，司法觀察就已與加州政府及洛縣達成和解，同意從選舉名冊中刪除超過12萬筆選民資料。該組織指出，自此之後，儘管人口普查數據顯示已有數十萬居民離開加州，但全州20個縣移除不活躍選民數量竟只有50筆甚至更少。

司法觀察主席菲頓（Tom Fitton）聲明表示，「司法觀察的聯邦訴訟證實，加州正面臨骯髒選舉名冊危機：數千筆過時姓名在選舉名冊中至少存在十年之久。骯髒的選舉名冊可能導致骯髒選舉。加州各縣市需立即採取行動，清理超過87萬筆有問題的選民資料。」加州郵報已尋求韋伯辦公室回應。

上述這項提交至加州中區聯邦地方法院西部分院的訴訟，要求法院下令州政府停止進一步違法行為，建立新的選舉名冊以維護選舉機制，移除不符合資格的選民。

儘管加州民主黨人士一再強調加州選舉系統安全可靠，然加州選舉制度近年來持續受外界質疑。總統川普甚至曾表示，加州選舉「是一場騙局（fraud）」。

初選前夕也發生數起引發關注的投票事件，包括投票站遭人破壞；投票箱內郵寄選票疑似遭人焚毀。另有一位灣區選民5月31日晚間前往一處已關閉的投票中心投票，發現該中心門未鎖，整棟建築物完全沒有安全防護。