我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃主辦城／華人區就在球場旁：西雅圖觀賽指南

CBS又傳人事地震 解雇「60分鐘」節目資深記者沛里

加州幽靈選民超過87萬 州務卿韋伯挨告

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州務卿韋伯面臨訴訟，訴狀稱加州有超過87萬筆被列入不活躍選民登記資料，至今仍...
加州州務卿韋伯面臨訴訟，訴狀稱加州有超過87萬筆被列入不活躍選民登記資料，至今仍保留在選舉名冊中。（美聯社）

紐約郵報報導，就在2日舉行2026年初選如火如荼展開之際，共和黨籍橙縣縣政委員華格納（Don Wagner）與加州美國獨立黨（American Independent Party of California）聯手對加州州務卿韋伯（Shirley Weber）提起訴訟，指控加州目前仍有87萬3092筆被列入「不活躍（inactive）」的選民登記資料，至今仍保留在選舉名冊中。

這項訴訟由保守派選舉監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）提出。訴狀指出，民主黨籍州務卿韋伯違反聯邦法規定，在該法下，大多數被列為不活躍的選民登記資料，在經過兩次聯邦大選後，應被移出選民名冊。

然而，目前仍有超過80萬筆至少連續三次選舉保持不活躍狀態的選民資料仍在名冊上，其中15萬1202筆資料，在至少連續四次選舉後仍未被移除。訴狀還援引加州官員供述，指控加州政府並未採取有效行動要求各縣市解決此問題。

目前，加州有超過2300萬登記選民。早在2019年，司法觀察就已與加州政府及洛縣達成和解，同意從選舉名冊中刪除超過12萬筆選民資料。該組織指出，自此之後，儘管人口普查數據顯示已有數十萬居民離開加州，但全州20個縣移除不活躍選民數量竟只有50筆甚至更少。

司法觀察主席菲頓（Tom Fitton）聲明表示，「司法觀察的聯邦訴訟證實，加州正面臨骯髒選舉名冊危機：數千筆過時姓名在選舉名冊中至少存在十年之久。骯髒的選舉名冊可能導致骯髒選舉。加州各縣市需立即採取行動，清理超過87萬筆有問題的選民資料。」加州郵報已尋求韋伯辦公室回應。

上述這項提交至加州中區聯邦地方法院西部分院的訴訟，要求法院下令州政府停止進一步違法行為，建立新的選舉名冊以維護選舉機制，移除不符合資格的選民。

儘管加州民主黨人士一再強調加州選舉系統安全可靠，然加州選舉制度近年來持續受外界質疑。總統川普甚至曾表示，加州選舉「是一場騙局（fraud）」。

初選前夕也發生數起引發關注的投票事件，包括投票站遭人破壞；投票箱內郵寄選票疑似遭人焚毀。另有一位灣區選民5月31日晚間前往一處已關閉的投票中心投票，發現該中心門未鎖，整棟建築物完全沒有安全防護。

橙縣 加州

上一則

還是妻子介紹下 男子光臨華人按摩店 被女店員強摸私處

下一則

Uber離譜失物… 假牙、電子腳鐐、兒童義眼…掉車上

延伸閱讀

投票率偏低 舊金山選民今決定市議員補選與四項提案

投票率偏低 舊金山選民今決定市議員補選與四項提案

加州州長選舉首輪戰況膠著 三強鼎立爭奪2決選席次

加州州長選舉首輪戰況膠著 三強鼎立爭奪2決選席次
加州州長初選前最後周末 領跑的共和黨淪搶榜二？

加州州長初選前最後周末 領跑的共和黨淪搶榜二？
川普收緊郵寄投票行政命令 聯邦地區法官拒擋 民主黨受挫

川普收緊郵寄投票行政命令 聯邦地區法官拒擋 民主黨受挫
洛縣法官選戰 三移民背景女性受矚目

洛縣法官選戰 三移民背景女性受矚目
舊金山國會議員選舉 威善高獲富豪捐款 陳詩敏籌款艱辛

舊金山國會議員選舉 威善高獲富豪捐款 陳詩敏籌款艱辛

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」