我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學遭踢爆涉收中國捐款 紅二代資金挹注

別去太浩湖人擠人 附近這3個高山湖泊顏值一樣高

橙縣亞裔選民大增 黨派三分天下

記者子為/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究人員指出，橙縣亞裔選民的快速成長，正在成為其中不可忽視的關鍵力量。圖為橙縣風...
研究人員指出，橙縣亞裔選民的快速成長，正在成為其中不可忽視的關鍵力量。圖為橙縣風光示意圖。（記者子為/攝影）

長期被視為南加州保守派重鎮的橙縣（Orange County），近年政治風向正悄悄出現變化。研究人員指出，亞裔選民的快速成長，正在成為其中不可忽視的關鍵力量。

爾灣加大（UC Irvine）社會生態學院近期公布的民調研究顯示，橙縣如今已成為全美少數政治立場接近「五五分」的大型縣之一。研究人員形容，橙縣正逐漸從過去傳統的共和黨「紅縣」，轉向更具搖擺性的政治格局。

研究主導人、UCI教授Jon Gould指出，橙縣過去曾是共和黨的重要票倉。前總統雷根在1980年代曾以壓倒性優勢拿下橙縣選票，共和黨長期主導地方政治，但如今情況已與過去不同。

根據研究，目前橙縣登記選民中，民主黨、共和黨與無黨派已接近「三分天下」。而在亞裔選民中，政治立場變化尤其受到關注。

研究顯示，相較2024年，2026年自認民主黨人的亞裔登記選民比例有所增加，而自認共和黨人的比例則出現下降。另有相當比例亞裔選民傾向登記為無黨派或獨立選民。

Gould指出，外界常將亞裔選民視為單一群體，但實際上，亞裔社區內部差異極大，不同世代、移民背景與族裔之間，政治立場可能截然不同。不過，整體趨勢顯示，亞裔選民正在成為橙縣政治中越來越重要的一股力量。

人口變化，被認為是其中重要原因之一。研究指出，目前橙縣亞裔占全縣人口約26%，而在亞裔登記選民中，約82%表示父母皆出生於美國海外，顯示移民背景仍深刻影響橙縣亞裔社群。

在移民議題上，亞裔受訪者態度也與其他族群存在明顯差異。調查顯示，約六成亞裔受訪者認為移民對橙縣整體發展「有幫助」；相較之下，持相同看法的白人受訪者比例明顯較低。

Gould表示，未來幾年橙縣政治走向，將很大程度取決於亞裔、拉丁裔與年輕選民的投票行為。

橙縣 亞裔 共和黨

上一則

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

下一則

4個月4命案 洛市遊民園區淪「冰毒大樓」

延伸閱讀

民主黨州長候選人史泰爾 衝刺初選猛攻亞裔票倉

民主黨州長候選人史泰爾 衝刺初選猛攻亞裔票倉
「投票權法」被削弱 「停止仇恨亞太裔行動」成立 投入期中選舉

「投票權法」被削弱 「停止仇恨亞太裔行動」成立 投入期中選舉

首對亞裔美國人 爾灣加大研究與癌症關聯性

首對亞裔美國人 爾灣加大研究與癌症關聯性
參選加州州長 貝塞拉走訪華埠 爭取亞裔支持

參選加州州長 貝塞拉走訪華埠 爭取亞裔支持
路州議會通過新國會選區地圖 非裔民主黨選區被打散

路州議會通過新國會選區地圖 非裔民主黨選區被打散
加州州長初選前最後周末 領跑的共和黨淪搶榜二？

加州州長初選前最後周末 領跑的共和黨淪搶榜二？

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣

93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣
85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼