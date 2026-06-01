初選選民登記創新高 貝西拉民調領先

根據初選前最新民調，州長競選中，民主黨籍候選人貝西拉（右）領先幅度逐漸與其他人拉開差距，圖左為緊追其後的共和黨籍候選人希爾頓。（美聯社）

洛杉磯NBA電視台報導，加州6月2日初選，選民登記人數逾2300萬人，創有史以來最高紀錄。而初選投票前最後一個周末，加州州長與洛市長候選人均馬不停蹄進行最後衝刺。截至5月31日，約13%完成投票，其中民主黨 投票率13%，共和黨約18％。

州長選舉方面，面對民主黨擁擠的候選人陣營，部分選民一直等到戰局逐漸明朗時才決定投票。近期民調 均顯示民主黨籍，前拜登政府衛生及公共服務部部長、前加州檢察長貝西拉 （Xavier Becerra）似乎已取得領先。共和黨籍，前福斯新聞主播兼政治顧問希爾頓（Steve Hilton），與民主黨籍億萬富豪兼環保提倡者史泰爾（Tom Steyer），則激烈搶占第二名。初選得票最高的前兩名（不分黨派）將進入11月決選。

根據柏克萊加大（UC Berkeley）政府研究所與洛杉磯時報5月28日共同發布的民調，在可能投票的加州選民中，25%支持貝西拉。這項結果對他而言是一大突破，因在今年3月該機構進行的民調中，其支持度僅5%，排名幾乎墊底。緊追其後的希爾頓支持度為21%，史泰爾19%。這意味著接替現任州長紐森（Gavin Newsom）的競爭中，這三人逐漸與其他競爭者拉開差距。共和黨籍河濱縣警局局長比安科（Chad Bianco）則以11%位居第四，相較3月分民調下降5%。

另一分由加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California，PPIC）本月稍早進行的民調也於27日晚間公布，結果顯示貝西拉支持度約23%，希爾頓20%，史泰爾與比安科分別為15%與13%。民主黨籍前聯邦眾議員波特（Katie Porter）12%。

艾默生學院（Emerson College Polling）最新發布的民調也顯示貝西拉正進一步擴大領先優勢，獲28%選民支持，史泰爾22%，希爾頓21％，比安科12%。

日前接受NBC 4訪問時，希爾頓被問到初選是否可能出現兩名民主黨籍候選人同時進入年底決選時，他表示「不大可能，不過從目前民調來看，也不能完全排除這種可能性。」

根據加州務卿的報告，直到5月18日為止，加州已有2315萬5447人完成選民登記，創加州有史以來的最高的選民人數。其中1040餘萬為民主黨，占選民數的 44.9%；580萬名共和黨，約占選民數24.96%；另有528萬選民登不屬於政任何政黨的中間選民，約占 22.82%。另外，加州也有包括登記為獨立黨（American

Independent Party）、自由派（Libertarians）、自由黨（Freedom Party）和綠黨（Green Party），但各黨人數都不及百萬人。