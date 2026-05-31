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美初選催票 4州長候選人走訪校園和社群爭取Z世代

編譯林思牧／綜合報導
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29歲以下選民一向在初選中很少投票，但有幾位州長候選人正在努力吸引他們。圖為此前...
29歲以下選民一向在初選中很少投票，但有幾位州長候選人正在努力吸引他們。圖為此前舉行的加州州長候選人辯論會。（路透）

29歲以下選民一向在初選中很少投票，但有幾位州長候選人正在努力吸引他們，採用的主要是走訪大學校園和社群媒體兩條管道。

Z世代是1997-2012年之間出生的人，這個族群中最年長的現在是29歲。CalMatters報導，儘管Z世代加州選民占選民總數的五分之一，但大多數Z世代加州人不會參加6月2日初選，而這次初選的候選人眾多，包括多位州長候選人。

年輕選民並非完全不關心選舉，在北加州的迪安薩學院（De Anza College），歷史與公民參與俱樂部主席奈爾（Rinu Nair）表示，該學生俱樂部今年舉辦的州長競選會議，吸引20名學生參加，人數算是很多的一次。

但學生們常對每位候選人過往的爭議行為感到失望。「年輕人對政治感興趣，但同時也會想：我的選票真能改變什麼嗎？」

在表示不太可能投票的年輕選民中，47%的人表示對相關議題和候選人了解不夠。另一個原因是，31%的年輕選民表示太忙。根據波士頓塔夫茨大學（Tufts University）2026年的調查數據，生活成本和通貨膨脹、醫療保健以及住房是Z世代選民在2026年選舉前最關注的三大議題。就業以及移民問題在受訪者中分別排第四和第五。

加州青年民主黨主席表示，自2025年7月以來，州長候選人貝西拉（Xavier Becerra）走訪並聯繫的青年民主黨分會數量超過其他任何候選人，已達30個。該組織之所以支持貝西拉，正是因為他與青年民主黨建立牢固關係，以及他所主張的政策。

州長候選人Antonio Villaraigosa在一次採訪中表示，他聘請一支主要由22至26歲年輕人組成的多元化團隊，以幫助他更好與年輕選民建立聯繫。波特（Katie Porter）和史泰爾（Tom Steyer）表示，他們走訪了加州各地的許多大學校園，努力與年輕選民建立聯繫。

加州 社群媒體 投票

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