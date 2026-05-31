秦振國造勢 衝刺31區國會議員初選

各級民選官員和共和黨及2026年加州選舉保守派候選人聯合支持秦振國（右四）。（記者楊青╱攝影）

6月2日加州 初選已進入倒計時，31區聯邦眾議員候選人秦振國（Eric Ching）全力衝刺，呼籲華洋選民和他一起並肩戰鬥，擺脫加州長期以來高油價、高物價、治安堪憂的泥潭。

來自南加 各地以及美西地區的華人僑團、民選官員、宗教團體和各界代表200多人，日前參加秦振國在羅蘭岡凱悅酒樓的初選衝刺活動。聖蓋博谷地區近10位共和黨籍及持保守派理念的加州、洛縣 、地方公職候選人出席活動，聯合衝刺選戰，氣氛熱烈。

秦振國表示，在政界超過12年，幾乎每周都注意到沙加緬度和聯邦層面一再推出惡法。真正稱職的民意代表，需要選民用心發掘，合力推出。

秦振國表示，加州一直是全國高油價冠軍，犯罪率同樣居高不下。他深入研究加州中小學教育，加州公立學校一年中差不多有100多天涉各種性教育，「想想你的小孩一直在這種學校環境會變成什麼樣子？」

秦振國表示，如果想讓加州有所改變，就應該站出來，去投票。而他本人，幾個月來一直在社區掃街拜票，每天至少走五至六個小區。「你花幾分鐘投票支持我，我花四年為你全力以赴」。

秦振國此次競選的31區包括10號公路東區以北及沿途絕大部分華人城市，含艾爾蒙地、西柯汶那、鮑爾溫公園等，選區居民72萬人左右，約六成為西裔，兩成亞裔，白人15%。

31區此次初選共有三候選人，兩名共和黨籍，一名民主黨籍。秦振國是唯一亞裔候選人，其主要對手為民主黨籍2010年買中2億6600萬美元兆彩頭獎的億萬富翁喜吉利（Gil Cisneros），喜吉利亦是現任的31區國會議員。

（左起）核桃市議員羅美寶、鑽石吧市議員鄧嘉猷、核桃谷水區委員李敏妮和律師鄧洪為秦振國（中）站台。（記者楊青╱攝影）

各界支持者為秦振國（左四）站台。（記者楊青╱攝影）