洛縣法官選戰 三移民背景女性受矚目

Irene Lee (李愛琳)是韓裔移民第二代，擁有18年公共服務經驗，長期關注社區參與及語言平權議題。（受訪者提供）

6月2日加州初選登場在即，洛杉磯 縣選民除關注各級民選職位外，洛杉磯縣高等法院法官選舉同樣備受關注。今年選舉中，有三位擁有移民 背景、並獲得洛杉磯縣律師協會（Los Angeles County Bar Association）「Well Qualified（高度合格）」評級的女候選人，分別角逐不同法官席次，盼以專業法律經驗與多元文化視角，為司法體系帶來更多公平與理解。

三位候選人分別為角逐第14席法官的Irene Lee (李愛琳)、第64席的Maria Ghobadi，以及第176席的Gloria Marin。三人皆擁有多年司法實務經驗，並長期投入公共服務與弱勢社群工作。

Gloria Marin曾因尼加拉瓜內戰逃離家園，之後投身法律工作超過20年，致力保護弱勢族群，並參與超過90場陪審團審判。她表示，希望透過自身經歷，讓更多移民家庭相信司法制度能真正理解他們的處境與困難。

Gloria Marin投身法律工作超過20年，致力保護弱勢族群，並參與超過90場陪審團審判。（受訪者提供）

Irene Lee (李愛琳)是韓裔移民第二代，擁有18年公共服務經驗，長期關注社區參與及語言平權議題。她認為，法院除了需要法律專業，也需要能真正理解不同文化背景與語言需求的司法工作者。

來自伊朗的Maria Ghobadi，因革命後局勢動盪而移民美國，擁有超過17年複雜案件審理經驗，處理案件涵蓋家庭暴力、幫派凶殺等重大刑事案件。她表示，公平與平衡的司法，建立於法官對不同族群生活經驗的理解之上。

Maria Ghobadi擁有超過17年複雜案件審理經驗，處理案件涵蓋家庭暴力、幫派凶殺等重大刑事案件。（受訪者提供）

支持者指出，在許多移民家庭對司法制度感到陌生甚至不安的當下，具有移民背景且熟悉多元文化社區需求的法官，更能提升民眾對司法體系的信任感。三位候選人不僅具備專業法律背景，也展現對社區服務與公平正義的承諾。

本次初選投票日為6月2日。洛杉磯縣所有已登記選民，可親自前往任何投票中心（Vote Center）投票，或使用郵寄選票方式參與投票。民眾若採郵寄投票，建議於6月2日前寄出，以避免郵件延誤影響選票送達。

此外，符合資格但錯過傳統登記期限的居民，仍可於任何投票中心辦理「當日有條件選民登記」（Same-Day Conditional Voter Registration），即時完成登記並投票。主辦單位呼籲民眾踴躍參與選舉，讓自己的聲音被聽見。