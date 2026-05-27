挺Bob Archuleta競選連任 社區籌款

（左起）美華總會長蔡成華、鑽石吧副市長劉敏兒、洛縣估值官Jeff Prang、加州參議員Bob Archuleta、核桃前市長蘇王秀蘭、拉朋地市長Charlie Kilinakis、羅省中華會館主席莊佩源、楊懷週醫師。（記者楊青/攝影）

加州 第30選區州參議員Bob Archuleta競選連任，國殤日長周末期間在華人社區舉辦大型籌款，吸引民選官員及各界代表300多人到場。

籌款晚會於羅蘭岡 舉行，由前核桃市長蘇王秀蘭擔任總召集人。蘇王秀蘭表示，Archuleta曾受前總統歐巴馬 任命，擔任西點軍校學生入學資格評審委員，負責學生資格審查、成績評估及領導能力考核等工作。

她表示，Archuleta也曾獲加州州長紐森任命為加州軍事委員會主席，負責管理加州30個軍事基地，同時擔任退伍軍人委員會主席，並曾參與企業、經濟發展、政府事務、能源、公共事業、通訊、交通及緊急事務等多個委員會。今年，他更獲任命加入2028年洛杉磯奧運相關委員會。

聯邦眾議員趙美心、加州財務長馬世雲、洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）、加州眾議員方樹強、洛縣估值官潘傑夫（Jeff Prang），以及鑽石吧副市長劉敏兒等在致詞中，也高度肯定Archuleta的工作能力及對社區的貢獻。

同樣名列6月2日初選名單的洛縣警局局長盧納表示，他是以私人身分出席支持Archuleta競選連任，因為Archuleta長期支持執法部門與軍人，也關心社區民眾需求。他呼籲選民支持Archuleta，同時也希望選民支持他本人順利挺進11月決選。

Bob Archuleta則對華人社區的支持表達感謝。他表示，今年是他第三次競選州參議員。他所代表的第30選區涵蓋橙縣布瑞亞（Brea）、普拉辛西亞（Placentia）、橙市（Orange），以及洛杉磯縣鑽石吧、哈岡、羅蘭岡、工業市、核桃市等20多個城市。

Archuleta表示，亞裔社區為美國及加州做出巨大貢獻，不僅重視子女教育，也積極參與城市建設，為社區樹立良好榜樣。他未來將持續在不同場合向其他族裔介紹亞裔及華人的優秀表現，並繼續在州府為亞裔社區發聲。

加州30區參議員Bob Archuleta競選連任國殤日長周末在華人社區舉辦盛大籌款活動，300多位民選官員和各界代表共襄盛舉。（記者楊青/攝影）