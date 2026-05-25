州長候選人希爾頓：讓加州重回正軌

共和黨加州州長候選人希爾頓希望透過政策改革，讓加州重新回到正軌。（ZOOM截屏）

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）19日舉辦加州 州長選舉系列線上訪談，共和黨加州州長參選人希爾頓（Steve Hilton）表示，加州正面臨高生活成本、住房負擔沉重、企業外流及政府效率低等問題，他希望透過政策改革，「讓加州重回正軌」。

現年56歲的希爾頓，曾任Fox News節目主持人，出生於英國，並於2021年正式成為美國公民。他在訪談中談及自身移民背景表示，父母當年為逃離匈牙利共產政權移居英國，在自由社會重新展開生活，這段成長經歷也讓他深刻體會自由與機會的重要性。

希爾頓表示，自2012年搬到加州後，已在灣區 生活超過十年，期間曾於史丹福大學任教，也創辦企業、主持政治評論節目，並成立政策倡議組織「Golden Together」。他指出，長期走訪加州各地、接觸不同背景民眾後，愈來愈感受到居民對現況的不滿與壓力。

他認為，目前加州最嚴重問題之一，就是生活成本高漲，已讓許多普通家庭難以負擔。「很多努力工作的人，依然買不起房子、存不了錢，甚至被迫離開加州。」

談及住房問題，希爾頓表示，加州長期存在住房供給不足問題，繁複法規與冗長審批程序不僅推高開發成本，也拖慢住宅興建速度。他主張，政府應減少官僚程序，加快住宅開發，增加住房供應。

在經濟與企業環境方面，希爾頓表示，他曾創業，也經營過餐廳，因此能理解中小企業經營者面對的壓力。他指出，不少企業主向他反映，在加州創業與經營愈來愈困難，高稅負與過度監管正迫使企業與工作機會流向其他州。

在移民議題上，希爾頓多次強調是「合法移民社群的候選人」。他表示，父母是逃離共產政權的匈牙利難民，而自己則在英國的移民家庭中成長，因此十分理解移民家庭對「向上流動機會」的期待。

不過，他也明確表態支持聯邦政府移民執法。希爾頓表示，他不認為加州州長有權阻撓聯邦移民法的執行。他強調，與現任州政府最大的不同，就是不會再以對抗聯邦政府作為主要策略。

在醫療與生活成本議題方面，希爾頓批評州政府未真正解決中產階級所承受的壓力。他指出，加州居民如今面臨的不只是高房價，還包括能源、保險與日常生活支出全面上升，政府應重新將施政重點放回民生與經濟問題。