洛市長參選人黃睿：若當選先撤換警長
聽新聞
test
0:00 /0:00
ABC 7電視台報導，台灣裔第二代移民、民主社會主義者黃睿（Rae Huang）參選洛杉磯市長，以重塑公共安全體系為核心政見。她明確表示，若順利當選，首要之務是撤換洛市警局（LAPD）局長麥唐諾（Jim McDonnell）。
黃睿批評LAPD對市政運作擁有過大影響力。她指出，儘管近年犯罪率下降、警員人數減少，市府仍持續編列龐大預算投入警局，但民眾實際並未感到更安全。
在移民執法爭議方面，黃睿質疑市長貝斯（Karen Bass）與麥唐諾聲稱LAPD未配合聯邦移民執法的說法。她表示，根據她長期與基層社區及移民快速應變團隊合作的經驗，LAPD實際上仍協助移民暨海關執法局（ICE）執行相關任務。
在公共安全改革方面，黃睿主張擴大危機應變服務，針對非緊急事件改由專業應變人員處理，而非一律由警方出勤，並將更多資源投入犯罪預防。她強調，若能確保民眾基本生活需求獲得滿足，便能從根本降低犯罪誘因。她指出，目前洛杉磯許多居民必須同時兼兩、三份工作，才能勉強維持生計，「很多人只是想確保最基本需求得到滿足」。
身兼長老教會牧師與社區組織者的黃睿，也將成立洛杉磯市第一個「夜間經濟辦公室」列為重要政見之一，主張延長餐廳、酒吧等場所的夜間營業時間，以帶動城市經濟發展並提升公共安全，讓洛杉磯成為真正的「不夜城」。
對於民主社會主義者聯盟（DSA）未予正式背書一事，黃睿表示尊重該組織的決定，並指出是在宣布參選時，才正式加入DSA，過去長期是以合作夥伴身分參與社區組織活動。雖然洛杉磯DSA未正式背書，但曾建議支持者投票給同黨另一參選人Nithya Raman。黃睿強調，兩人代表的政治路線截然不同，她所倡議的是全面且徹底的城市改革。
上一則
癌症疫苗現曙光 2末期患者治療起效
下一則