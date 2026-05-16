洛市長參選人黃睿：若當選先撤換警長

黃睿主張改革洛杉磯公共安全體系，強調縮減警方影響力、擴大社區危機應變服務，並透過住房與經濟政策從根本改善犯罪問題。（黃睿競選團隊提供）

ABC 7電視台報導，台灣裔第二代移民 、民主社會主義者黃睿（Rae Huang）參選洛杉磯 市長，以重塑公共安全體系為核心政見。她明確表示，若順利當選，首要之務是撤換洛市警局（LAPD）局長麥唐諾（Jim McDonnell）。

黃睿批評LAPD對市政運作擁有過大影響力。她指出，儘管近年犯罪率下降、警員人數減少，市府仍持續編列龐大預算投入警局，但民眾實際並未感到更安全。

在移民執法爭議方面，黃睿質疑市長貝斯（Karen Bass）與麥唐諾聲稱LAPD未配合聯邦移民執法的說法。她表示，根據她長期與基層社區及移民快速應變團隊合作的經驗，LAPD實際上仍協助移民暨海關執法局（ICE）執行相關任務。

在公共安全改革方面，黃睿主張擴大危機應變服務，針對非緊急事件改由專業應變人員處理，而非一律由警方出勤，並將更多資源投入犯罪預防。她強調，若能確保民眾基本生活需求獲得滿足，便能從根本降低犯罪誘因。她指出，目前洛杉磯許多居民必須同時兼兩、三份工作，才能勉強維持生計，「很多人只是想確保最基本需求得到滿足」。 黃睿2025年9月9日在「保護收入」（Defend the Wage）新聞發布會上發言。（黃睿競選團隊提供）

身兼長老教會牧師與社區組織者的黃睿，也將成立洛杉磯市第一個「夜間經濟辦公室」列為重要政見之一，主張延長餐廳、酒吧等場所的夜間營業時間，以帶動城市經濟發展並提升公共安全，讓洛杉磯成為真正的「不夜城」。