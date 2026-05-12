我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

加州初選「兩強晉級制」 將如何重塑州長競選格局？

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人們擔心，加州初選「兩強晉級制」可能讓民主黨候選人無緣進入11月州長大選。（美聯...
人們擔心，加州初選「兩強晉級制」可能讓民主黨候選人無緣進入11月州長大選。（美聯社）

加州初選「兩強晉級制」再次成為焦點，人們擔心民主黨候選人可能因此無緣11月州長大選，儘管民主黨在加州占絕對優勢。

加州初選「兩強晉級制」源自於2010年選民通過的14號提案，允許全州和國會選舉中得票數最多的兩名候選人晉級大選，無論其黨派為何。

聖地牙哥加大政治學教授庫瑟（Thad Kousser）表示，這種初選制度被稱作「叢林初選」（jungle primary），允許同一政黨多位候選人在初選中對決。在這一制度下，選民會收到一張初選選票，可以投票給任何候選人，無論其登記的黨派為何。

庫瑟說：「所以，無論你是民主黨人、共和黨人、綠黨成員、自由主義者，還是無黨派人士，都可以參加初選，這與其他州的初選不同。」

庫瑟說：「2026年加州州長選舉的焦點在於，儘管民主黨通常會在11月大選獲得約60%的支持率，但此次由於候選人眾多，且沒有任何真正脫穎而出的候選人，因此民主黨有可能無緣進入決選。」

支持這一制度的人士稱，此舉可鼓勵加州政治趨於溫和，並賦予獨立選民更大的選舉影響力，而不是剝奪他們參與黨派初選的權利。儘管遭到兩大黨派的反對，這一提案當時仍獲得時任共和黨州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）與副州長馬多納多（Abel Maldonado）力推。

南加大包容性民主中心（Center for Inclusive Democracy）的羅梅洛（Mindy Romero）表示，支持者希望這項制度能促進競爭，削弱政黨壟斷現象。

羅梅洛說：「這項制度將帶來更大程度的競爭，或許能削弱政黨權力或壟斷地位，因為它可能為獨立候選人創造更多空間，選民將有更多選擇。考慮到加州投票率一直很低，實施這一制度可能有機會提高投票率。」

不過，專家表示，這項制度也產生了一些意想不到的結果。

加州公共政策研究院（ublic Policy Institute of California）調查主任巴達薩雷（Mark Baldassare）指出，第三方候選人往往被完全排除在11月大選之外，而且同一選區主導黨派候選人彼此的票數被稀釋，導致他黨候選人勝出。

民主黨策略師薩拉札（Roger Salazar）說：「自『兩強晉級制』通過以來，加州初選變成主要戰場，投入初選的資金也變多。」

受訪的政治專家表示，現有制度的改革方案可能會在2026年初選後出現。

史塔茲曼在談到各種可能性時表示，任何改變都必須作為憲法修正案提交給選民決定。他說：「讓我們讓小黨派候選人重新出現在11月大選的選票上，為獨立候選人創造一條合理的競選道路。」

被問到對加州初選「兩強晉級制」及其在州長選舉中的作用時，加州共和黨拒絕置評，民主黨則未回應。

至於州長紐森（Gavin Newsom）對這個議題有何看法，州長發言人要媒體參考紐森8日在一場記者會上的發言。

紐森的說法是：「這場選舉的形勢似乎愈來愈清晰。我不打算介入這場初選，我的目標是盡一切力量確保民主黨候選人不會在初選中被排除在外，這是我關注的焦點。」

加州初選「兩強晉級制」將重塑州長競選格局。（美聯社）
加州初選「兩強晉級制」將重塑州長競選格局。（美聯社）

加州 民主黨 共和黨

上一則

非法當中國代理人 亞凱迪亞華裔女市長王愛琳承認

下一則

從中國進口類鴉片藥物分銷美各地 華男落網

延伸閱讀

舊金山國會眾議員初選民調 威善高大幅領先

舊金山國會眾議員初選民調 威善高大幅領先

加州州長初選8人角逐 話題聚焦民生經濟

加州州長初選8人角逐 話題聚焦民生經濟
選舉季將至 華人政治聯盟背書16名競選人

選舉季將至 華人政治聯盟背書16名競選人
印州州議會初選 川普背書者大獲勝 現任議員因1理由遭報復慘敗

印州州議會初選 川普背書者大獲勝 現任議員因1理由遭報復慘敗

華埠民主黨初選升溫 李榮恩民調領先 王鏑匹配資金最高

華埠民主黨初選升溫 李榮恩民調領先 王鏑匹配資金最高
對手連署不足全數出局 皇后區2議員初選篤定

對手連署不足全數出局 皇后區2議員初選篤定

熱門新聞

「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

2026-05-05 22:29
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
Siri人工智慧功能涉誤導消費者，Apple面臨巨額賠償。（記者張宏╱攝影）

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

2026-05-06 18:42

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途

華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出