東谷造勢聚焦油價房價壓力 國會眾議員托芮絲拼連任

加州第35國會選區眾議員托芮絲爭取連任在東谷造勢，部分華人支持者參與。（記者啟鉻／攝影）

加州 第35國會選區眾議員 托芮絲（Norma Torres）正在爭取連任，9日上午，她在東谷市（Eastvale）與部分華人 支持者及其他族裔選民舉辦造勢活動。

托芮絲造勢活動以輕鬆幽默的體操遊戲方式開始，在歡笑聲中大家踴躍參與。東谷華協創辦人黃樹梧、華協現任會長陳海寧與部分成員到場表達支持，在周邊社區插牌造勢。托芮絲表示，她非常喜愛東谷這座城市，自從她成為國會第35選區民意代表開始，東谷居民一直對她及家人，以及她的團隊都非常友善。她也一直努力為東谷市推動社區各項建案。

她強調，川普政府現在實施政策，比以往更加充滿對立與緊張。美國與伊朗開戰影響所有人，從油價，到日常生活用品、食品、衣物等價格全面上漲，而且還會持續上升。因此「必須讓經濟從這場戰爭中走出來，而在國會，她會持續推動現政府尋找結束這場衝突的方法。」

她進一步指出，越是在艱難的時刻，越是要確保每個人都有前進的道路。「我們不能丟下任何一個人。如果有人被落下，這個社區、這個國家就無法成功。」

在與支持者互動時，托芮絲指出，會持續推動住房建設資金，及社區開發可負擔住房。她說：「目前戰爭因素確實導致油價波動，但先前有些年，即使沒有明顯原因，油價仍持續上漲，這引發社會廣泛關注。」州府也需要進一步調查，為什麼石油公司持續抬高價格，對消費者造成負擔？

東谷華協會長陳海寧表示，托芮絲作為國會議員確實為東谷解決不少實際問題。無論是哪位政治人物，只要願意為社區做實事，關心傾聽華人訴求，華人選民就表達支持。