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李先進角逐加州保險廳長 華人首位

記者張宏／洛杉磯報導
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李先進（Sean Lee）希望透過更透明、專業及科技驅動的監管方式，推動加州保險...
李先進（Sean Lee）希望透過更透明、專業及科技驅動的監管方式，推動加州保險制度改革，重新建立消費者與保險市場之間的信任。（主辦方提供）

加州保險廳長（Insurance Commissioner）一職有11候選人角逐，天普華人李先進（Sean Lee）是該職唯一華裔候選人。李先進日前在爾灣舉辦競選啟動交流會，向各界人士介紹其競選理念。他表示，加州正面臨一場由野火風險引發的保險危機，需要更合適的領導者推動跨州政策協調和建立更透明的監管體系。

李先進是加州理工學院博士後，曾在NASA轄下噴射推進實驗室（JPL）擔任科學家，之後從事保險業多年。他表示，加州保險市場目前正面臨保費持續上漲、保險公司退出市場、野火風險擴大及消費者保障不足等多重挑戰。現在很多保險政策令人困惑，而保險應該是通俗易懂的東西，且當大型保險公司陸續撤離時，絕對是非常危險的訊號。他希望通過更透明、專業及科技驅動的監管方式，推動加州保險制度改革，重新建立消費者與保險市場之間的信任。

他說，保險廳廳長職責不只是監管，更是保護消費者、穩定市場及推動創新。加州居民正承受越來越高的保險成本，但許多家庭卻發現越來越難獲得真正穩定且合理保障。保險廳廳長在全美多個州都是由州長任命，但在加州是選舉產生，他希望把自己在金融、科技與風險管理經驗帶入州政府。他在未來數月將在全加州展開更多社區交流活動，與居民、小企業主及業界人士深入溝通，共同探討加州保險制度改革方案。

現場聚集多族裔支持者，大家圍繞加州保險危機、野火風險、消費者保費壓力以及保險產業未來發展方向進行討論。一支持者表示，李先進了解保險產業，更理解一般家庭面對保費上漲時的壓力。李先進提出以科技提升監管透明度的方向，很有建設性。

加州保險廳廳長華裔候選人李先進（Sean Lee）日前在爾灣舉辦競選啟動交流會，...
加州保險廳廳長華裔候選人李先進（Sean Lee）日前在爾灣舉辦競選啟動交流會，與各界人士面對面交流，介紹其競選理念。（主辦方提供）

聯邦眾議員候選人Jenny Rae（前右）也出席活動，表示加州政府需要帶來新改變...
聯邦眾議員候選人Jenny Rae（前右）也出席活動，表示加州政府需要帶來新改變。（主辦方提供）

加州 天普 爾灣

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