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Nvidia下一代產品「Thor」遲到 中車廠爭相研發智駕晶片

記者林宸誼／即時報導
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輝達的智駕晶片在中國面臨客戶流失，隨著輝達下一代智駕晶片「Thor」量產日期不斷「跳票」延後，許多車企正在加速自研晶片，以減少對輝達產品的依賴。（歐新社）
輝達的智駕晶片在中國面臨客戶流失，隨著輝達下一代智駕晶片「Thor」量產日期不斷「跳票」延後，許多車企正在加速自研晶片，以減少對輝達產品的依賴。（歐新社）

輝達（Nvidia）的智駕晶片在中國面臨客戶流失，隨著輝達下一代智駕晶片「Thor」量產日期不斷「跳票」延後，許多車企正在加速自研晶片，以減少對輝達產品的依賴。

鈦媒體報導，「蔚小理」、小米、極氪、比亞迪、奇瑞、長城等車企，一直是輝達智駕晶片的重要客戶，輝達先前依靠Orin晶片，占據全球智駕市場的大片疆域。蓋世汽車研究院數據顯示，2024年上半年，輝達Orin-X以近73萬顆的裝機量，佔據35.9%市占。但如今Orin-X已發布近六年，算力逐漸被榨乾、Thor難產，「蔚小理」們希望以自研晶片取而代之。

小鵬自研的AI智駕晶片「圖靈」，研發始於2020年，2024年8月流片成功，將於今年第2季量產，搭載於全新車型。

蔚來和理想的自研晶片同樣取得進展。去年7月，蔚來宣布神璣NX9031晶片成功流片。今年第1季，搭載這款晶片的蔚來高端轎車ET9開始交付。蔚來成為中國首家量產自研智駕晶片的造車新勢力。

理想去年不斷擴充晶片研發團隊，分布於北京、上海，以及美國、新加坡等地。自研智駕晶片代號「舒馬赫」原定2024年底流片，但迄今並沒有更多消息。

根據輝達的介紹，Thor晶片將採用輝達最新的高性能GPU架構Blackwell，分為多個版本，最高可提供高達2000TOPS的算力，相當於Orin-X的8倍以上，Thor還是一款「多合一」晶片，可將車輛智駕、座艙、泊車、車聯網等功能集成在一套硬體中，且可同時運行Linux、QNX、安卓等作業系統，能夠大幅減少車載ECU（電子控制單元）的數量，但量產已延到今年中，較原定時間晚了一年。

然而輝達並未公開談論Thor的發布延期問題。從財務角度來看，智駕晶片並非輝達的核心業務。這家公司當下的重中之重，依然是AI晶片相關的業務。

在高階智駕領域，中國車企一時間找不到比輝達Orin-X更好的選擇。儘管國內外智駕晶片廠商眾多，例如高通、Mobileye、華為、地平線等，但大都集中在初級智駕場景中；要想實現L3或更高級別的智駕，輝達Orin-X依然是最常見的選擇。

輝達 AI 新加坡

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