在台遞件申請FSD 路透踢爆：特斯拉向歐洲監管機關誇大安全數據

特斯拉的全自動輔助駕駛系統，4月獲荷蘭監管機關批准使用，目前尋求在歐盟全區核准上路。（路透）

路透報導，特斯拉 為尋求擴大「全自動輔助駕駛」（FSD）系統核准範圍、試圖在市占流失的歐洲市場重振銷售，向部分歐洲監管機關提交的是遭誇大的安全數據。

根據路透取得的往來文件，為讓FSD系統取得歐洲批准，特斯拉已向瑞典 與荷蘭監管機關提交自行發布的安全統計數據，但獨立研究人員表示，這些資料為具誤導性的行銷宣傳。

路透上月公布調查發現，特斯拉執行長馬斯克 及其他高層，過去一年來日益引用相關數據，聲稱FSD駕駛輔助功能的安全性，最高可達人類駕駛的十倍。但路透檢視後發現，特斯拉引用的統計數據背後，存在多項無效的資料比較方式，誇大了安全性主張。

特斯拉在2024年底接觸荷蘭道路監管機關RDW，啟動FSD審核程序，並在致RDW的信函中提供安全報告連結，宣稱FSD「使用率增加」將「使道路更安全」。RDW於4月10日批准FSD在荷蘭使用，目前正代表特斯拉向歐盟申請全區核准。

荷蘭當局批准FSD不久後，特斯拉政策經理致函瑞典監管機關，要求給予類似核准，但在附帶的簡報中引用誇大的數據，聲稱使用FSD的特斯拉汽車，在兩次事故間的平均行駛里程，超過美國一般人類駕駛的七倍。該簡報也稱，FSD若獲更廣泛採用，可能已挽救3.2萬條生命、避免190萬人受傷。

路透訪問的研究人員表示，這些數據極具誤導性，因其建立在不切實際的假設之上：即美國所有車輛（含貨卡與事故率較高的機車）都會被配備FSD的特斯拉取代，且每輛特斯拉的安全性都至少比被取代的車輛高七倍。

調查也發現，特斯拉透過不當比較，來誇大FSD的安全性，即把使用FSD的特斯拉發生並觸發安全氣囊的事故率，與涵蓋許多較輕微事故的美國整體事故率相比較；特斯拉還將自家車輛與美國平均車輛比較，但後者平均車齡遠高於特斯拉。

荷蘭RDW及瑞典交通部調查員均拒絕置評。RDW表示，其決策「不依賴行銷宣傳或外部統計數據」，而是透過公共道路與測試場地進行自主「測試、分析與驗證」。瑞典交通部調查員則說，該機關對此類系統的評估，不會「僅根據匯總後的安全性主張」，而是會依「提交的整體證據」進行判斷。

歐洲運輸安全委員會發言人柯蒂斯（Dudley Curtis）表示，在路透向該委員會說明相關文件後，他們「必然感到憂慮」，並說，特斯拉若要提出安全性主張，應「把資料交給大學，由具資格的研究人員獨立驗證，再來討論」。

未來幾個月內，歐盟55%會員國的代表必須投下贊成票，FSD才能在歐盟全區合法上路。在此之前，各會員國仍可自行批准FSD在本國使用。

台灣方面，特斯拉台灣（Tesla Taiwan）16日宣布，已向車輛安全審驗中心遞交FSD受駕駛監督（FSD Supervised）系統的申請文件，將與該中心及交通部合作，啟動後續審查流程，推動FSD儘速在台上路。

特斯拉台灣表示，FSD受駕駛監督系統已在美、加、墨、南韓、澳洲、荷蘭、丹麥、比利時等12個國家或地區開放或通過核准，日本目前正在東京、橫濱及大阪等都會區進行道路測試。