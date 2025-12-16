「自駕宣傳誇大」特斯拉在加州恐遭暫停銷售30天

加州車輛管理局（DMV）要求特斯拉調整據稱有誤導性的自駕功能行銷宣傳。圖為特斯拉的 Model 3。(美聯社)

加州 車輛管理局（DMV ）表示，若特斯拉 （Tesla）不調整那些被指控誤導消費者、關於駕駛輔助技術的行銷手法，特斯拉電動車在加州的銷售資格可能將遭暫停30天。

DMV在16日表示，暫停銷售的處分不會立即生效，而是在90天後才會實施，讓特斯拉有時間提出上訴或遵守規定。當局指控特斯拉誇大「Autopilot（自動輔助駕駛）」與「Full Self-Driving（全自動駕駛，簡稱FSD）」軟體的能力，並已請求行政法官評估是否有必要實施暫停處分。

消息出爐後，特斯拉股價在盤後交易一度大跌2.2%，但稍後收復跌幅，回到歷史高點水準。16日收盤價為每股489.88美元，今年來累計上漲21%。特斯拉未立即回應置評請求。

特斯拉的銷售執照若遭到暫停，將是一大打擊。加州是全美人口最多的州，不僅是特斯拉在美國最大的銷售市場之一，也設有特斯拉最大工廠之一，即使只是短暫中斷，都可能造成高昂代價。

若特斯拉在60天內提交聲明，表明已停用或說明將採取哪些措施停止使用「Autopilot」名稱來描述未符合特定產業標準的技術，則可避免DMV的暫停銷售處分。

特斯拉的律師試圖阻止DMV的紀律處分，主張該公司廣告內容受美國憲法第一修正案保障，屬於言論自由。律師同時指監管機構斷章取義，未充分考量特斯拉對駕駛輔助系統所做的警告與揭露說明。

行政法官在書面裁決中也建議將特斯拉的生產執照暫停30天，但監管機構暫緩執行該命令。

DMV局長戈登表示：「我們其實只是要求特斯拉，像他們在其他市場做的那樣，讓這些車輛合乎品牌。」

汽車產業把車輛自動化的程度分為0到5級，其中，汽車工程師學會（SAE）的Level 0（第零級）僅提供資訊提示，例如車輛偏離車道時發出警示。特斯拉的Autopilot被歸類為Level 2（第2級），因為它仍需要駕駛人持續操作與監督。

馬斯克與加州長期關係緊張。他在2021年將特斯拉總部從加州遷往德州之前，就曾針對治理決策、稅率等議題，與加州民主黨官員多次交鋒。