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特斯拉自駕計程車德州測試 馬斯克：實現10年努力成果

編譯劉忠勇／即時報導
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德州奧斯汀街上出現無人駕駛的特斯拉電動車。（美聯社）
德州奧斯汀街上出現無人駕駛的特斯拉電動車。（美聯社）

特斯拉（Tesla）周日在德州奧斯汀小規模啟動自駕計程車服務，載送付費乘客。執行長馬斯克也在社群平台X宣布「Robotaxi 正式上路」，多位網紅同步上傳首波試乘影片。

這是特斯拉首度讓無人駕駛車輛載運付費乘客，馬斯克認為這將成為該公司未來營運的獲利主力。

他在X平台發文表示，這一刻是「十年努力的成果」，並強調「AI晶片和軟體團隊都是特斯拉自建，從零開始」。

22日一早，就有網友在奧斯汀South Congress社區目擊無人駕駛的特斯拉車輛，僅副駕有乘客。這次特斯拉安排約十輛車進行小規模測試，車內前座乘客則擔任「安全監控員」，但外界尚不清楚他們對車輛實際掌控權限有多大。

特斯拉投資人兼社群名人Sawyer Merritt周日下午在X平台上傳影片，展示他透過特斯拉 robotaxi App叫車，接送到附近的酒吧，全程由自駕車完成。

卡內基美隆大學電腦工程教授、無人車技術專家Philip Koopman表示，特斯拉和包括Alphabet旗下Waymo在內的自駕車對手，要真正把自駕計程車商業模式做大，可能還需要好幾年，甚至數十年。

業界分析師指出，特斯拉目前有這麼高的市值，主要反映對自駕計程車和人形機器人商業化的預期。特斯拉目前仍是全球市值最高的車廠。

隨著特斯拉機器計程車計畫進入實測階段，德州州議會也同步推動自駕車管理新規。德州州長艾伯特（Greg Abbott）上周五簽署法案，要求未來自駕車上路必須取得州政府許可。

特斯拉 自駕車 德州

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