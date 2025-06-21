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特斯拉自駕計程車22日上路 馬斯克能否兌現願景面臨考驗

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特斯拉自駕計程車22日上路 馬斯克能否兌現願景面臨考驗

編譯湯淑君／綜合外電
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特斯拉首批自駕計程車服務Robotaxi，22日在德州奧斯汀限量推出。（路透）
特斯拉首批自駕計程車服務Robotaxi，22日在德州奧斯汀限量推出。（路透）

美國電動車大廠特斯拉首批自駕計程車服務Robotaxi，預定22日在德州奧斯汀限量推出，初期將採用Model Y車款，而不是未來感濃厚的CyberCab。執行長馬斯克能否兌現他吹噓的自駕車願景，將面臨初步考驗。此外，特斯拉20日宣布，本年度計劃對美國投資約80億美元。

外界原以為特斯拉自駕計程車會在上周上路，但馬斯克在社群媒體X平台上宣布延後推出日期，理由是特斯拉主管仍擔憂安全問題。若再次延宕，可能導致特斯拉股價再次暴跌。

無人計程車服務具體呈現馬斯克過去十年對自駕車勾勒的願景，但仍可能面臨一些路障。例如，德州民主黨議員要求特斯拉待當地自駕法規9月上路時，再推出Robotaxi。

馬斯克上月接受訪時表示，自駕計程車服務起初將在奧斯汀局部地區推出，且初期數量有限，大約只有10輛；未來數月可能擴及美國其他城市，自駕計程車總數也將提高到大約上千輛。

最初上路的自駕計程車將採用Model Y電動車，配備攝影鏡頭和感測器。去年亮相的功能完整版自駕車CyberCab，尚未開發完成。馬斯克最近推文說：「這些是直接出廠，尚未改裝的特斯拉電動車。」

馬斯克還重申既定目標，要在明年底前讓100萬輛特斯拉自駕電動車開上路。他形容這個商業模式有如Uber與Airbnb的結合。馬斯克2019年也曾誇口要在2020年之前，實現百萬輛自駕車上路的目標。這回能不能兌現諾言，各界正拭目以待。

Wedbush證券分析師艾夫斯表示樂觀，認為這將開啟「自駕特斯拉黃金時代」，有助於在明年底前把特斯拉市值推上2兆美元，亦即比目前市值倍增。

但艾夫斯指出，前方仍有許多路障，但基於特斯拉「全球規模無與倫比」，特斯拉有機會擁有自己的自駕車市場，然後把技術授權給美國和世界各地的其他車商。

向來看好特斯拉的艾夫斯說：「自駕車對馬斯克和特斯拉企業史而言，都是重要的一章。光是未來數年，特斯拉人工智慧（AI）的未來就值1兆美元。」

另外，根據社群媒體微博，特斯拉已簽約，將投資人民幣40億元（5.56億美元），在中國興建完工後規模將是當地最大的電網級電池儲能站。

自駕車 特斯拉 馬斯克

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