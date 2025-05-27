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歐洲4月EV銷量飆近30% 特斯拉反暴跌減半

編譯季晶晶／綜合外電
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儘管4月歐洲整體電動車的銷量年增27.8%，特斯拉卻逆勢暴跌49%。(路透)
儘管4月歐洲整體電動車的銷量年增27.8%，特斯拉卻逆勢暴跌49%。(路透)

歐洲車市正呈現詭譎的兩極化現象，儘管4月整體電動車的銷量年增27.8%，美國電動車巨擘特斯拉卻逆勢暴跌49%，Model Y升級顯然沒能挽回消費者信心。

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據，相較於去年同期，該地區整體汽車銷量基本持平，僅微降0.3%至108萬輛，主要是受全球貿易緊張與經濟不確定性影響。但電動車、插電式混合動力車和油電混合動力車的註冊數量強勁成長，三者合計占新車註冊量的59.2%，顯著高於去年同期的47.7%。

儘管電動車市場不斷成長，特斯拉卻深陷泥沼，銷量連續第四個月下滑，比起去年同期幾乎腰斬，先前在3月、2月和1月，分別減少36%、47%和50%。市占率急縮至0.7%，不如一年前的1.3%。

特斯拉面臨雙重夾擊：來自中國車企的競爭加劇，它們在歐洲積極擴張；同時，執行長馬斯克在川普政府扮演的角色引發抵制。

儘管中美貿易緊張稍緩，但美國對進口車加徵關稅與全球經濟放緩，仍迫使歐洲車廠緊縮成本。主要市場如德國、法國、英國全面下滑，1-4月歐盟新車註冊量年減1.2%至3,640,211輛。純電動車（BEV）、插電式混合動力車（PHEV） 和油電混合動力車（HEV）的註冊數則分別增長26.4%、7.8%和近21%。

中國上汽集團和日本三菱的汽車註冊數量分別成長24.5%和22.1%，馬自達則下滑24.5%。

電動車 特斯拉 馬斯克

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