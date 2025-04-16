中製零件關稅太高 打亂特斯拉這2款新車在美生產計畫

特斯拉計畫推出無人計程車服務，車隊由Cybercab組成。（路透）

路透引述知情人士報導，由於美國總統川普 對中國貨品加徵關稅 ，特斯拉 原定從中國進口零組件供在美國生產新款電動車Cybercab和Semi卡車的計畫被迫暫緩。

特斯拉執行長馬斯克近來頻向投資人強調，這兩款車將成為推動業績成長的新動能。如今計畫生變，恐衝擊特斯拉量產這兩款新車的時程。

知情人士指出，川普一開始對中製商品加徵34%對等關稅，特斯拉本來準備自行吸收成本，但當稅率再調高後已無法再承受額外負擔，因此決定暫停零件進口計畫。

川普9日再度將中製商品關稅拉高至84%，目前關稅已高達245%。

消息人士說，特斯拉原訂10月開始試產Cybercab和Semi，2026年進入量產。Cybercab 預定在德州廠生產，Semi 則將於內華達州生產。

川普周一在白宮表示，考慮調整目前對來自墨西哥、加拿大等地進口汽車及零組件所課徵的25%關稅。他說，這個關稅可能讓一輛車成本增加數千美元，而車廠「需要一點時間，因為他們打算把車搬回美國生產」。

特斯拉原計畫推出無人計程車服務，車隊由Cybercab組成，並正向各州政府申請相關許可。去年10月，特斯拉發表一款無方向盤、無踏板的無人計程車概念車，承諾將於2026年起量產這款雙門車型，售價不超過3萬美元。

特斯拉也規畫在2026年擴大生產Semi電動卡車，並儘快向百事可樂（Pepsi）等客戶交付延宕已久的訂單。

由於中國對美國貨品祭出報復性125%關稅，特斯拉也已停止接受Model S和 Model X的新訂單。

史坦普全球（S&P Global）今年2月發布報告指出，近年來美國約占中國汽車零組件出口總值的15%至20%。