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特斯拉自駕落地找阿里助陣 洽商FSD數據中心服務

記者黃雅慧／即時報導
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知情人士透露，特斯拉正與阿里巴巴深入接觸，探討未來雙方合作的可能。（新華社）
知情人士透露，特斯拉正與阿里巴巴深入接觸，探討未來雙方合作的可能。（新華社）

中媒引述知情人士透露，特斯拉正與阿里巴巴深入接觸，探討未來雙方合作的可能，阿里或將為特斯拉中國自動駕駛（FSD）落地提供數據中心服務。但一位阿里雲高層人士表示，目前特斯拉正在和中國本土企業普遍接觸。顯示阿里有機會但未定案。

按特斯拉執行長馬斯克此前說法，由於中美兩國的限制（禁止數據出境加上算力禁運），特斯拉既無法將其從中國收集的數據傳輸至美國進行訓練，也無法在中國引進足夠的GPU進行訓練，所以他們之前只是利用網路上公開的中國道路和標誌的視頻來進行模擬訓練。

特斯拉2月25日宣布在中國推送類似於美國市場推出的具有全自動駕駛能力的FSD功能，但實際表現褒貶不一，有車評認為特斯拉FSD水土不服，在部分道路場景表現不穩。不過，中媒「自動駕駛Daily」引述頭部智駕公司人員說法稱，特斯拉FSD在一些道路場景上是有些莽撞的表現，這是剛接入中國市場初來乍到，缺少大規模本地數據訓練和測試的原因。「但是FSD的一段式端到端的基礎模型能力太強了，而這種基礎模型能力我們國內還跟不上。」

前述人員表示，一旦特斯拉完成大規模訓練和測試，FSD將會「強得飛起來」，所以當下階段需要找到能夠為其提供雲端算力的平台和算力中心，例如阿里雲。據稱，小鵬汽車以及國內諸多車企和智駕公司都在使用阿里雲的算力來訓練數據。

近期特斯拉在中國市場多有風波，一方面特斯拉中國2月底開始向旗下搭載HW4.0硬體的汽車（例如 Model 3 / Y 煥新版、2024/2025 款 Model S / X 等車型）陸續推送智能輔助駕駛，江蘇有車主向中媒投訴稱四年前花了人民幣6.4萬元購買的「智能輔助駕駛」功能至今仍未推送，要求官方退款。IT之家報導，特斯拉中國工作人員回應稱，特斯拉團隊正在完成3.0以及4.0硬體分別對應智能輔助駕駛軟件的審批工作。待準備就緒，會盡快推送。

特斯拉 馬斯克

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