我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社論／年輕一代的焦慮 正在顛覆好萊塢

中媒：智譜開源模型用1/6價格打爆美國AI護城河

背書3人全勝 曼達尼鞏固「造王者」地位

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市國會初選結果24日揭曉，市長曼達尼背書的三位眾議員候選人全數勝出。圖為曼達...
紐約市國會初選結果24日揭曉，市長曼達尼背書的三位眾議員候選人全數勝出。圖為曼達尼本月18日在布魯克林誓師場合，為州眾議員瓦爾德茲(左)、前主計長蘭德(左二)、 及雪佛利爾(右)站台造勢，三人都順利贏得初選。(美聯社)

23日共有四州舉行初選，紐約最受矚目。紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)背書的進步派候選人在三個國會選區初選中都勝選，奠定他在民主黨路線之爭的能力，未來他的影響力可能超越紐約州邊界。其中，與美國民主社會主義組織(Democratic Socialists of America，簡稱DSA)結盟的左派新科候選人擊敗現任議員，鞏固曼達尼作為新世代造王者的政治地位。

曼達尼去年贏得紐約市長民主黨初選時，震驚了民主黨建制派。他標榜民主社會主義，以善用社群媒體和聚焦生活負擔能力議題而聞名。

華爾街日報報導，23日的初選結果清楚表明，曼達尼的崛起並非曇花一現；他日益增長的政治影響力，未來將持續成為民主黨領導層的頭痛問題。

曼達尼已經激勵了一批理念相近的進步派人士，他們正採取與他類似的競選策略，在全國各地向現任民主黨人發起挑戰。曼達尼在紐約市三場國會選舉中的押注成功，可能會鼓勵他在家鄉以外的選區也積極參與背書和助選。

他所支持的三位候選人都毫不掩飾地批評民主黨建制派，認為該黨領導層與民意脫節，且過於謹慎保守。最終，這三人贏得了各自的初選，其中兩人擊敗了現任議員，另一人則擊敗了一位獲得民主黨領導層支持的競爭者。

紐約民主黨策略師巴卡(Amit Singh Bagga)表示，「曼達尼不是選中了贏家，而且創造了贏家。」

在涵蓋曼哈頓下城及布魯克林部分地區的第十國會選區，前市主計長蘭德(Brad Lander)以壓倒性優勢擊敗第十選區現任國會眾議員高德曼(Dan Goldman)。

蘭德公開指控以色列在加薩犯下種族滅絕罪刑，成功凝聚黨內對加薩戰事不滿的選民。高德曼被視為較支持以色列。

在第13國會選區，32歲的政治素人雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)以約三個百分點的差距驚險擊敗連任五屆的資深眾議員、71歲的西班牙裔國會黨團主席艾斯帕亞(Adriano Espaillat)；其實，艾斯帕亞去年支持曼達尼競選市長，但曼達尼並未依協議挺他，反而支持沒有經驗的席瓦利。

在第七國會選區，曼達尼不顧進步政治元老、眾議員薇樂貴絲(Nydia Velázquez)的反對，力挺以民主社會主義者自居的州眾議員瓦爾迪茲(Claire Valdez)；即將退休的薇樂貴絲公開感慨遭背叛，而瓦爾迪茲最終以58%的得票率勝出。

精華 FAQ

  • 他支持的三名進步派候選人全部勝出，其中兩人擊敗現任議員，另一人則打敗獲黨內高層支持的對手，顯示他的動員與背書能力相當強。

  • 因為勝出的候選人多半公開批評民主黨建制，卻仍能在初選中取勝，代表曼達尼不只吸引選民，也能左右黨內路線與人選競爭。

  • 報導認為他的崛起並非短暫現象，未來仍會讓民主黨領導層頭痛；若持續成功背書，影響力可能擴大到紐約州以外更多選區。

曼達尼 民主黨 紐約市

上一則

咖啡廳拒眾議員高德曼進入 司法部啟動民權調查

下一則

紐約客談/曼達尼成造王者 紐約政壇大地震
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝

紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝
初選23日投票 進步派向建制派民主黨下戰帖

初選23日投票 進步派向建制派民主黨下戰帖
皇后區州級初選左翼大勝 進步派重塑政治版圖

皇后區州級初選左翼大勝 進步派重塑政治版圖
紐約客談／民主黨初選 曼達尼進步派路線大檢驗

紐約客談／民主黨初選 曼達尼進步派路線大檢驗

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光