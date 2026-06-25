我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

新媒體動員助易雅博勝出 華埠選民稱「沒見過他」

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
易雅博(左)在65選區州眾議員初選中勝出，民主社會主義風潮席捲曼哈頓下城。(易博...
易雅博(左)在65選區州眾議員初選中勝出，民主社會主義風潮席捲曼哈頓下城。(易博雅競選團隊提供)

曼哈頓華埠第65選區州眾議員民主黨初選23日落幕，獲得紐約市民主社會主義者聯盟(NYC-DSA)及市長曼達尼(Zohran Mamdani)背書的易雅博(Illapa Sairitupac)勝出，在多名候選人分裂票源的開放席位中異軍突起，將進入11月普選角逐接替轉戰州參議會的現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)。

根據紐約市選舉委員會(NYC Board of Elections)23日晚10時10分的非官方開票結果，在第65選區州眾議員民主黨初選中，95.29%的選票已掃描，易雅博(Illapa Sairitupac)以4048票、36.21%的得票率大幅領先，篤定勝出。易雅博隨後在社交平台發文宣告勝選，寫道：「100年來首次，我們正式把民主社會主義帶回下東城」，並配上一張寫有「WE WON!」的大幅競選照片。

他的勝利也被視為DSA在紐約市政壇延續「曼達尼風潮」的又一戰果。繼市長曼達尼勝選上台後，DSA及其盟友今年積極介入國會、州參議會與州眾議會初選，試圖將其左翼政治版圖從市政廳推向州府。易雅博此役獲曼達尼、參議員桑德斯(Bernie Sanders)、NYC-DSA、租客團體及多個進步派組織力挺。

第65選區涵蓋華埠、下東城、兩橋社區、金融區、小義大利等地，為曼哈頓下城族裔、階層與住房矛盾高度交錯的選區。此次席位因李榮恩競選州參議會而空出，吸引王鏑(Jacky Wong)、詹瑪麗(Mariama James)、賈絲敏(Jasmin Sanchez)和張偉立(Wei-Li Tjong)等共六位民主黨人參選。

儘管如此，易雅博在華埠選民中的能見度有限。多位華埠社區人士表示，雖然知道選票上有其姓名，但過去幾乎沒有在華埠見過他，也未有見到其團隊在華人社區拜票。

易雅博自稱租客組織者、住房活動人士及反聯邦移民及海關執法局(ICE)倡議者，政綱主打租客保護、可負擔住房、移民權益與工人權益。他與DSA所代表的政治路線，在支持者眼中是為低收入租客、移民與工薪階層發聲；但在部分華社商戶、業主及較保守選民眼中，則被視為過於激進，甚至被批評為「極左」。

此前，易雅博2022年曾挑戰李榮恩未果，今年在開放席位中再度參選，並搭上DSA在全市擴張的政治浪潮。根據其競選材料，他為秘魯原住民移民後代。他的競選團隊暫未回覆本報的詢問。

王鏑在開票後表示，這場選舉有許多社區朋友與義工支持其團隊，也反映不少居民相信「下城需要代表自己的力量」。他也坦言，選舉本身也是一場組織與操作，選舉結果顯示，一種新的選舉動員方式正在出現，值得社區深入研究。

王鏑說，未來需要檢討自身不足，包括是否對選舉操作與選民動員的理解已經趕不上時代變化。他指出，此次選舉值得關注之處，在於勝出的參選人未必長期參與社區事務，卻能透過新的動員方式取得優勢。這並非單純以傳統拜票、人脈或社區服務累積可解釋，而是仰賴「新媒體動員」。

談及未來將如何與DSA成員合作，王鏑表示，目前難以預測下城政治將如何變化。他說，政治具有「骨牌效應」，一次選舉結果可能牽動後續更多變化；若傳統政治運作方式已不再有效，未來不僅是華埠社區政治需要重新思考，甚至包括DSA在選舉中的影響力，也要被重新檢驗。

精華 FAQ

  • 他在多名候選人分裂票源的情況下，以4048票、36.21%得票率領先，並在開放席位選戰中成功突圍，最終篤定贏得初選。

  • 易雅博獲得市長曼達尼、參議員桑德斯、NYC-DSA、租客團體及多個進步派組織背書，這些力量共同推動他延續左翼在紐約市的擴張。

  • 不少華埠居民表示幾乎沒見過他，也未見其團隊深入拜票，顯示其基層能見度不足；王鏑認為，勝選關鍵在於新媒體動員而非傳統社區經營。

華埠 曼達尼 民主黨 王鏑

上一則

王毅竣 獲皇后區民事法院法官提名資格

下一則

長榮華府航線開航 北美客運增至10航點
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝

紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝
華埠紐約州眾議員民主黨初選 有華人到場才知無法投票

華埠紐約州眾議員民主黨初選 有華人到場才知無法投票
皇后區州級初選左翼大勝 進步派重塑政治版圖

皇后區州級初選左翼大勝 進步派重塑政治版圖
65選區初選倒數 重量級背書較勁

65選區初選倒數 重量級背書較勁

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒