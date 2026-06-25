挑戰孟昭文失利 朴永哲得票逾4成超預期

初選結果出爐後，朴永哲(Chuck Park)擁抱落淚的支持者，安慰對方情緒。(記者許振輝／攝影）

紐約民主黨 第六國會選區初選23日開票，現任聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)擊敗挑戰者、韓裔 前外交官朴永哲(Chuck Park)，獲得民主黨提名。不過，朴永哲在挑戰深耕選區多年的現任議員情況下，仍獲得逾四成選票，表現遠超外界預期。

朴永哲表示，這場選戰證明基層動員仍能在皇后區凝聚支持力量。(記者許振輝／攝影)

選前博彩預測平台Polymarket一度顯示，市場押注孟昭文勝選的機率逾九成，朴永哲則不到一成。然而實際開票結果顯示，朴永哲獲得大批基層選民支持，得票率逾四成。

在晚間的支持者集會上，朴永哲抵達現場後，先穿過擁擠人群，逐一與義工及支持者握手、擁抱致意，不少人高喊口號為他打氣。現場聚集來自法拉盛、艾姆赫斯特(Elmhurst)、木邊(Woodside)、森林小丘(Forest Hills)、雷哥公園(Rego Park)等地的義工與社區人士，氣氛熱烈。

開票結果揭曉後，朴永哲現身支持者聚會，現場響起熱烈掌聲。(記者許振輝／攝影）

「決定參選時，我的『團隊』只有我和太太，還得上網搜尋『如何競選國會議員』，一步一步把團隊建立起來」。朴永哲表示，他的團隊並非由政治顧問、專業操盤手或公關策略師組成，而是來自皇后區各個社區的居民、鄰居和義工。他們透過社區聚會、家庭座談、街頭拜票及逐戶敲門，一點一滴建立支持基礎。

他說，這次競選能夠獲得超過1萬4000張選票，靠的不是鋪天蓋地的廣告或大型政治組織，而是基層支持者的努力。

朴永哲與競選團隊及支持者合影留念。(記者許振輝／攝影)

「許多人說我們不可能突破25%，但現在我們拿到了超過四成的選票。」朴永哲指出，競選期間對手陣營擁有更多資源與政治支持，自己的團隊則主要依靠小額捐款與義工動員，但仍在選區內建立起廣泛支持。

雖然未能勝選，朴永哲強調這場選戰已證明草根政治的力量。他表示，透過深入社區、與選民面對面交流，即使面對資源懸殊的選戰，仍有機會凝聚支持、挑戰既有政治版圖。

他也批評現任政治人物長期與社區脫節，認為這次選戰已迫使更多民選官員重新回到基層，關注選民需求。

演講最後，朴永哲特別感謝家人、韓裔支持委員會以及所有義工的付出。他表示，雖然這不是團隊期待的結果，但這場選戰已證明草根力量能夠在皇后區凝聚支持，未來仍將持續深耕社區。