王毅竣 獲皇后區民事法院法官提名資格

華裔律師王毅竣在皇后區全區民事法院法官的初選中勝出。(取自其競選網頁)

紐約市民事法院法官民主黨 初選結果公布，四名司法候選人在三場初選中勝出，取得11月普選的民主黨提名資格。其中，皇后區 全區民事法院法官兩個席位由華裔 律師王毅竣(Edmond Wong)及律師米勒(Julie Milner)勝出。

皇后區全區民事法院法官初選共有四名候選人角逐兩席。王毅竣以31%的得票率位居第一。他曾獲皇后區民主黨背書，並獲紐約市律師協會評定為合格，目前任皇后區法院律師裁判官。

王毅竣勝選後表示，感謝支持者與投票支持他的選民，對獲選為民主黨皇后區民事法院法官提名人「深感榮幸」。他說，競選團隊聚焦法院中的公平、誠信與同理心，強調每名進入法庭的人都應受到尊重與公正對待；雖距離11月普選仍有一段路，他將繼續秉持相關價值，期待服務皇后區。

律師米勒在皇后區全區民事法院法官的初選中勝出。(本報檔案照)

另一名勝出的米勒得票率約27%，排名第二。她未獲紐約市律師協會支持，但獲得東艾姆赫斯特民主俱樂部背書，並擊敗獲得皇后區民主黨支持的伊里扎里(Edward Irizarry)。米勒表示，她勝選反映皇后區多元社區的基層支持。她畢業於紐約市立大學法學院，經營律師事務所，主要處理憲法及民權訴訟，並曾在皇后區民事法院相關項目中擔任仲裁員。

王毅竣與米勒將代表民主黨進入11月普選，對手名單仍待選務資料更新。