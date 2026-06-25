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打包投票、重點行銷 蘭德、易雅博獲勝祕訣

記者許君達／紐約報導
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獲得曼達尼背書的蘭德和易雅博在華埠初選中獲勝。圖為在華埠投票站外做最後衝刺的易雅...
獲得曼達尼背書的蘭德和易雅博在華埠初選中獲勝。圖為在華埠投票站外做最後衝刺的易雅博團隊拉票義工。(記者許君達／攝影)

在涉及曼哈頓華埠的23日民主黨初選中，前任市主計長蘭德(Brad Lander)和此前在華人社區知名度有限的租客組織成員易雅博(Illapa Sairitupac)分別贏得國會眾議員和州眾議員候選人資格，敗在他們手下的包括與華人社區聯絡較為密切的現任國會眾議員高德曼(Dan Goldman)以及華裔州眾議員參選人王鏑、張偉力等。

根據市選舉局公布的選票分布數據，高德曼在華埠得票數占優的選區僅限孔子大廈至兩橋社區之間，在低收入居民較多的東百老匯、格蘭街區域，以及以勿街為中心的傳統華埠和小義大利，蘭德都取得較大優勢。易雅博的勝選地圖與蘭德高度相似，他的華裔對手王鏑基本守住了他在布碌崙(布魯克林)大橋至孔子大廈間的「大本營」，但周邊區域均被易雅博攻陷。

蘭德和易雅博選前均獲市長曼達尼(Zohran Mamdani)背書。去年市長選舉中作為曼達尼在華人社區重要盟友的唐人街住客聯盟下屬「政聲」(CAAAV Voice)今年也積極為蘭德、易雅博和在州參議員初選中落敗的華裔進步派參選人牛毓琳助選。「政聲」成員Irene和拉票義工陳先生受訪時，分享了他們的助選經驗以及蘭德和易雅博在華埠殺出重圍的策略。

「政聲」組織充分利用曼達尼的人氣作為槓桿，將蘭德、易雅博和牛毓琳高度綁定，在宣傳和地推策略中強調他們在國會和州議會中分別作為曼達尼盟友、共同推進其政治主張的支點作用，以吸引本來就支持曼達尼的選民「打包投票」。

選前分析普遍認為，蘭德與高德曼在對抗川普、保護移民等核心政治主張上高度相似，最大的勝負手將在兩人對巴以問題的不同立場。然而在傳統華人社區，巴以問題並非關注的重點；易雅博的民主社會主義(DSA)背景在華人社區的語境中亦不吃香。

但主要關注工薪階層生活成本、租客利益以及移民權利的「政聲」，則將蘭德和易雅博競選綱領中與住房、生活成本和移民相關的內容提煉出來，在街頭推廣和上門拉票時重點推介給華人選民。陳先生表示，在敲開一家門並表明身分後後首先會告訴對方，「我們支持的參選人主張增加政府樓、限制房東驅逐租客、限制租金上漲」，如果他們有興趣聽下去，就會繼續詳細解釋每條主張。

對於華人普遍不太感興趣的巴以問題和社會主義意識形態，陳先生表示，他們在拉票時對這些提及較少，有時僅會將其具象化為「他們反對政府用我們的納稅錢去外國打仗」。此外，針對華埠居民多為收入較低的租房者的情況，「政聲」團隊在拉票時會強調他們支持的參選人「不拿大地產商的錢」。

Irene表示，在移民執法風聲鶴唳的當下，很多華人居民對敲門聲高度敏感，給拉票工作帶來較大困難。而唐人街住客聯盟在日常的社區工作中，積累的更基層的租客組織和聯絡人員便發揮了大作用。這些活躍人士平時就常以一棟樓或幾棟樓為單位，與樓內租戶頻繁聯絡，在拉票時，義工通過他們的引薦，更容易取得住戶的信任，而願意開門的人，也更可能接受義工們的宣傳內容。

精華 FAQ

  • 他們獲得曼達尼背書後，由「政聲」把兩人與牛毓琳綁定宣傳，主打支持者打包投票；同時聚焦住房、租金與移民等貼近華埠生活的議題。

  • 拉票時先強調增加政府樓、限制房東驅逐與抑制租金上漲，並把巴以或社會主義背景簡化成反對拿納稅錢去外國打仗，降低語言門檻。

  • 因移民執法壓力使許多居民對敲門聲敏感，平日以樓宇為單位經營的租客聯絡人能先建立信任，再帶領義工接觸住戶，提高開門率與接受度。

蘭德 華人 華埠 曼達尼 政聲 DSA 民主社會主義

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