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夏令營疫苗強制令 霍楚、布萊克曼不同調

記者馬璿／紐約報導
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紐約州議會近期通過法案要求兒童參加夏令營前須完成疫苗接種，但目前仍待州長霍楚(K...
紐約州議會近期通過法案要求兒童參加夏令營前須完成疫苗接種，但目前仍待州長霍楚(Kathy Hochul)簽署。(取自市長辦公室)

紐約州議會近期通過法案要求兒童參加夏令營前須完成疫苗接種，州長霍楚(Kathy Hochul)雖尚未簽署，但明確表態支持強化疫苗政策。不過共和黨州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)則批評法案「違反美國精神」，並對疫苗強制令的科學依據提出質疑。隨著州長選戰逐漸升溫，兩人在公共衛生政策上的立場分歧愈發鮮明。

霍楚辦公室表示，夏令營疫苗法案目前仍在審查中，尚未簽署。但她已在疫苗政策上接連出手。上月，她簽署兩項相關法律，一項要求州衛生廳長制定疫苗政策時須參考專業醫學組織的建議，而非聯邦顧問委員會，以減少對聯邦政策的依賴；另一項則要求健康保險業者承保州衛生署長推薦的疫苗，不得僅以聯邦政府建議為限。去年秋天，在川普政府將新冠疫苗建議範圍縮限至特定族群後，霍楚亦發布行政命令，確保各地藥局仍可繼續提供疫苗接種服務。

霍楚發言人西蒙茲(Nicolette Simmonds)表示，在聯邦政府持續衝擊公共衛生的當下，霍楚致力於透過立法保障所有紐約州民獲得安全、有效疫苗的權利。

布萊克曼近日接受「兒童健康保護」組織(Children's Health Defense)採訪，對疫苗強制令提出廣泛質疑。他表示，「重要的醫療決定必須由醫師與病患共同做出」，若要強制所有人接種，須有壓倒性的科學依據支持，而他認為目前這樣的依據並不存在。他並主張應保留宗教豁免空間，強調宗教自由是美國的立國基礎。

布萊克曼過去也有反對嚴格公共衛生措施的紀錄，曾在COVID-19疫情期間透過行政命令放寬納蘇縣的口罩規定。

夏令營疫苗法案提案人的州眾議員丁諾維茲(Jeffrey Dinowitz)強烈批評布萊克曼的言論予以強烈批評。他表示，「真正違反美國精神的，是不竭盡所能保護生命，尤其是孩子的生命」。

現行規定下，紐約州夏令營可自行決定是否要求或建議接種特定疫苗，形成監管空白。州衛生廳今年初致函各營地主任，提醒工作人員與兒童完成疫苗接種的重要性，並指出紐約州夏令營過去曾爆發三起腮腺炎疫情與一起麻疹疫情。

精華 FAQ

  • 法案要求兒童參加夏令營前必須完成疫苗接種，以補上現行規定下的監管空白。此舉旨在降低營區傳染病風險，並強化對孩童的公共衛生保護。

  • 霍楚尚未簽署法案，但明確支持更強的疫苗政策。她近期也簽署法案，讓州級疫苗決策參考專業醫學組織，並要求保險承保州方建議疫苗。

  • 布萊克曼認為重大醫療決定應由醫師與病患共同決定，若要強制接種必須有壓倒性科學證據。他也主張保留宗教豁免，並批評強制令違反美國精神。

霍楚 疫苗 共和黨 夏令營疫苗強制令

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