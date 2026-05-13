高德曼勤走華社vs.蘭德靠空戰 初選誰會勝出？

蘭德在本次競選中學習了曼達尼的成功經驗，主要採取了線上「空戰」與線下敲門的方式拉票。(記者許君達／攝影)

紐約州國會第十選區民主黨初選，被普遍視作紐約民主黨內溫和與進步路線爭奪的代表，兩名主要參選人高德曼(Dan Goldman)和蘭德 (Brad Lander)現已分別得到黨內傳統建制派人士和進步派人士的背書。該選區涵蓋曼哈頓 下城和布碌崙(布魯克林)西北部，支持兩派的選民比率相當，不過在距離初選僅剩一個月的當下，預測平台的數據卻顯示蘭德占據了絕對優勢。

來自基層的反饋顯示，蘭德放棄了以社區領袖為對接節點的拜票模式，而是效仿曼達尼 (Zohran Mamdani)的成功經驗，採用「空戰」和「掃街」結合的方式拉票，因而在本次競選期間幾乎從未拜訪曼哈頓和布碌崙兩地的華人社區。

盤口一邊倒 傳統選戰策略式微？

擁有現任優勢的高德曼從今年2月9日起，便在選區內的曼哈頓華埠開設了競選辦公室，並一直保持著與華埠民主黨基層組織的密切聯繫。在華埠之外，出身曼哈頓財富精英世家的高德曼，除繼續穩定精英階層基本盤外，亦大力拓展與工會等民主黨傳統基層動員體系的關係。11日，高德曼在紐約最大的公共雇員工會DC37總部舉辦造勢活動，獲得多家大型工會的支持。

蘭德的對手高德曼則利用現任優勢和來自民主黨建制派的支持，繼續主打傳統的在地拜票方式。圖為高德曼在造勢活動上獲得紐約市多家大型工會的支持。(記者許君達／攝影)

相反，蘭德卻較少將精力投放在傳統拉票渠道上。民主黨65D區領袖于金山表示，在投入初選後，蘭德從未前往華埠造勢；而在布碌崙，八大道社區人士凌飛亦表示，沒見過蘭德前往布碌崙華社拜票。而根據「世界日報」駐曼哈頓和布碌崙華社的多名社區記者反饋，他們均未收到過蘭德方面派發的新聞動態。

Polymarket預測盤口顯示，在紐約州國會第十選區的初選中，進步派代表蘭德的勝率大幅領先代表溫和派的現任國會眾議員高德曼。(網頁截圖)

然而截至發稿時，在規模較大的在線投注預測平台Polymarket和Kalshi上，押注蘭德獲勝的盤口分別高達82%和86%。在此前的總統大選和市長選舉中，盤口的走勢被證明多與真實選情相符。不過目前本選區的投注量仍較小，因此參考價值尚不足以準確預測結果。

曼達尼效應？ 華人選票價值受挑戰

于金山表示，蘭德在去年的市長初選中採用傳統的社區拜票方式，結果敗給曼達尼。本次或許是學習了對手的經驗，因而徹底轉向。但于金山認為，曼氏基層動員方式在大範圍的總統、州長或市長選舉中或許更為精準高效，但在單一選區內是否還能奏效，尚待觀望。

在競選期間，高德曼與曼哈頓華埠社區一直保持聯繫，並在華埠開設競選辦公室，但蘭德則從未前往曼哈頓和布碌崙華社通過傳統的基層組織渠道拜票。圖為華埠民主黨65區領袖辦公室外的高德曼競選廣告。(記者許君達／攝影)

高德曼競選團隊華人社區聯絡員葉凌霞則認為，蘭德陣營依靠曼達尼的明星效應引流支持率，但曼達尼是否真能成為「政治金手指」，也還有待觀察。她指出，至少在剛剛結束的一場曼哈頓市議員補選中，曼達尼背書的人選以較大劣勢落敗。

葉凌霞介紹，選區內的華人人口約占20%，華人選票僅占10%。于金山表示，曼哈頓華埠及下東城區域華人選票約有6000張，但根據往年經驗，初選的投票率不會超過民主黨選民總數的30%。兩人均認為，這一數字令華人很難成為選舉的決定力量，白人群體才是主戰場。但如果選情在其他族裔中陷入膠著，華人選票也有可能成為關鍵少數。

于金山表示，如果蘭德最終真能以這種策略繞過華人社區直接獲勝，那麼普遍偏保守的傳統華人社區的受重視程度恐將持續下降。