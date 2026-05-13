高德曼勤走華社vs.蘭德靠空戰 初選誰會勝出？
紐約州國會第十選區民主黨初選，被普遍視作紐約民主黨內溫和與進步路線爭奪的代表，兩名主要參選人高德曼(Dan Goldman)和蘭德(Brad Lander)現已分別得到黨內傳統建制派人士和進步派人士的背書。該選區涵蓋曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部，支持兩派的選民比率相當，不過在距離初選僅剩一個月的當下，預測平台的數據卻顯示蘭德占據了絕對優勢。
來自基層的反饋顯示，蘭德放棄了以社區領袖為對接節點的拜票模式，而是效仿曼達尼(Zohran Mamdani)的成功經驗，採用「空戰」和「掃街」結合的方式拉票，因而在本次競選期間幾乎從未拜訪曼哈頓和布碌崙兩地的華人社區。
盤口一邊倒 傳統選戰策略式微？
擁有現任優勢的高德曼從今年2月9日起，便在選區內的曼哈頓華埠開設了競選辦公室，並一直保持著與華埠民主黨基層組織的密切聯繫。在華埠之外，出身曼哈頓財富精英世家的高德曼，除繼續穩定精英階層基本盤外，亦大力拓展與工會等民主黨傳統基層動員體系的關係。11日，高德曼在紐約最大的公共雇員工會DC37總部舉辦造勢活動，獲得多家大型工會的支持。
相反，蘭德卻較少將精力投放在傳統拉票渠道上。民主黨65D區領袖于金山表示，在投入初選後，蘭德從未前往華埠造勢；而在布碌崙，八大道社區人士凌飛亦表示，沒見過蘭德前往布碌崙華社拜票。而根據「世界日報」駐曼哈頓和布碌崙華社的多名社區記者反饋，他們均未收到過蘭德方面派發的新聞動態。
然而截至發稿時，在規模較大的在線投注預測平台Polymarket和Kalshi上，押注蘭德獲勝的盤口分別高達82%和86%。在此前的總統大選和市長選舉中，盤口的走勢被證明多與真實選情相符。不過目前本選區的投注量仍較小，因此參考價值尚不足以準確預測結果。
曼達尼效應？ 華人選票價值受挑戰
于金山表示，蘭德在去年的市長初選中採用傳統的社區拜票方式，結果敗給曼達尼。本次或許是學習了對手的經驗，因而徹底轉向。但于金山認為，曼氏基層動員方式在大範圍的總統、州長或市長選舉中或許更為精準高效，但在單一選區內是否還能奏效，尚待觀望。
高德曼競選團隊華人社區聯絡員葉凌霞則認為，蘭德陣營依靠曼達尼的明星效應引流支持率，但曼達尼是否真能成為「政治金手指」，也還有待觀察。她指出，至少在剛剛結束的一場曼哈頓市議員補選中，曼達尼背書的人選以較大劣勢落敗。
葉凌霞介紹，選區內的華人人口約占20%，華人選票僅占10%。于金山表示，曼哈頓華埠及下東城區域華人選票約有6000張，但根據往年經驗，初選的投票率不會超過民主黨選民總數的30%。兩人均認為，這一數字令華人很難成為選舉的決定力量，白人群體才是主戰場。但如果選情在其他族裔中陷入膠著，華人選票也有可能成為關鍵少數。
于金山表示，如果蘭德最終真能以這種策略繞過華人社區直接獲勝，那麼普遍偏保守的傳統華人社區的受重視程度恐將持續下降。
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