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霍楚支持度降 仍領先對手布萊克曼

記者許君達／紐約報導
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錫耶納月度選民民調結果顯示，雖然志在連任的州長霍楚跌入支持率赤字區間，但其共和黨...
錫耶納月度選民民調結果顯示，雖然志在連任的州長霍楚跌入支持率赤字區間，但其共和黨籍對手布萊克曼(右四)在選民中的知名度仍舊疲軟，連本黨黨內都有過半選民不認識他。因此霍楚的領先優勢反而略有擴大。圖為布萊克曼在布碌崙86街遊民所造勢。(記者胡聲橋／攝影)

民調機構錫耶納學院(Siena College)近日公布月度政治民調結果，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長曼達尼(Zohran Mamdani)的選民滿意度均較上月下降，不過霍楚支持度較其對手布萊克曼(Bruce Blakeman)略有擴大。布萊克曼在距離州長選舉僅剩半年的情況下，知名度依舊疲軟，即使在共和黨內，亦有過半選民不認識他。

本次民調樣本總量為806名紐約州登記選民。結果顯示，霍楚的支持與不支持率對比從上月的45比42滑落至41比46。霍楚在中間選民中不受認可的程度，正負支持度比率從上月的32比50擴大到27比57。

對霍楚相對有利的條件是她的共和黨籍對手布萊克曼(Bruce Blakeman)的知名度繼續維持低位，64%的受訪者表示不了解他，即使在本黨登記選民群體，不了解布萊克曼占比亦達55%。

布萊克曼為長島納蘇郡長，政治光譜被外界認為屬共和黨溫和派。然而根據民調結果，在少數對布萊克曼有所了解的受訪選民中，他在溫和派及郊區居民中並未得到認可，其中自認為意識形態偏向溫和的受訪者有14%喜歡布萊克曼、18%不喜歡；而在有48%了解布萊克曼的郊區選民中，對他的支持與不支持比例則為23比25。在本應屬於共和黨票倉的上州地區，有68%的選民不了解布萊克曼，喜歡他的僅占14%、不喜歡的為17%。

根據募款情況，霍楚陣營競選資金充裕，現已開始投入大量廣告攻擊布萊克曼。比如霍楚陣營在近日廣泛發送電郵，指控布萊克曼的競選搭檔胡德(Todd Hood)發表的言論。據報導，胡德當時試圖維護川普政府的移民執法政策，辯稱今年年初死於ICE之手的美國公民古德(Renée Good)和普萊蒂(Alex Pretti)並不無辜。不過根據本次錫耶納民調，紐約州選民對於當局的移民執法政策不支持率達54%，僅39%支持。

霍楚 曼達尼 共和黨

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