最新民調：曼達尼支持度仍高 川普續跌

根據錫耶納學院的最新民調，紐約候任市長曼達尼的民意進一步上升，多數選民對他的政策亦持積極態度。(記者范航瑜／攝影)

民調 機構錫耶納學院(Siena College)近日發布12月月度選民政治傾向調查結果。儘管勝選已逾一個月，但紐約市候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)和他所主張的幾項主要政策仍保持高支持率，而總統川普的形象則繼續下跌，超過六成選民對其不滿。

本月民調在12月8日至12日間舉行，調查內容為受訪者對紐約州主要政治人物及其部分政策的觀感，樣本總量為801名紐約州登記選民，樣本在黨派、性別、住址、年齡等領域按照全州總體情況分布。

調查結果顯示，在所有被問到的主要政客中，曼達尼以46%的總體支持率排名榜首，緊隨其後的是獲得45%支持的州檢察長詹樂霞(Letitia James)，兩人獲得的反對率均為31%，喜愛及厭惡比例分別高達正15和14個百分點，成為最受選民歡迎的人物。

曼達尼標誌性政策 亦獲支持

值得注意的是，曼達尼除繼續獲得紐約市內選民的大比例支持外，市外選民對他的態度亦比上月同期有所好轉。在曼達尼剛剛獲勝的11月民調中，郊區選民對他的支持率和反對率分別為31%和49%，好感度為負18個百分點；而在本月，郊區選民對他的態度變為39%支持和42%反對，好感度的負值大幅縮小、接近零點。此外，紐約市內選民對他的好感度從上月的正24個百分點亦暴增至正38個百分點；全州範圍內中間選民對他的好感度亦從上月的負值轉為本月的正值。

對於曼達尼所提出的部分標誌性政策，58%的選民支持對最富有的5%階層增稅、35%反對；免費托育的支持率則達到65%，僅有27%的受訪者反對；而對於通過向最高收入者增稅以實現免費公車的理想，紐約選民的熱情則略顯低落，僅有50%支持，反對率則達到41%。

與曼達尼相反，紐約人對川普的好感度繼續下降。11月的調查中，川普的支持率和反對率分別為37%和61%，而到了12月，則為34%和62%，好感度負值進一步擴大。對於問卷所提出的四項川氏政策，包括關稅戰、移民探員蒙面暴力執法、利用司法工具報復政敵以及在公海轟炸委內瑞拉運毒船，均有超過六成選民認為「做得過分」。

49%對30% 霍楚 領先斯特凡尼克

另一方面，民調也顯示，聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)上月正式投入2026年州長選戰以來，並未明顯改變選情。州長霍楚(Kathy Hochul)在一對一對決中以49%對30%領先斯特凡尼克，另有20%選民尚未決定。與上月錫耶納的調查相比，兩名候選人的支持度皆略有下滑。上一次民調中，霍楚以52%對32%領先斯特凡尼克。

民調顯示，州長霍楚(Kathy Hochul)在一對一對決中，以49%對30%領先斯特凡尼克19個百分點，另有20%選民尚未決定。(取自州長辦公室)

對斯特凡尼克而言，最新民調中最有利的結果在於共和黨初選。她在黨內假設性初選中，以48%的支持度，幾乎以三比一領先剛於上周宣布參選的納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)，後者僅獲17%的支持。在民主黨方面，霍楚在黨內初選中以56%對13%領先副州長德加多(Antonio Delgado)。

斯特凡尼克試圖將曼達尼的勝選作為攻擊霍楚的論點，指稱州長受制於民主黨內的極左派。然而民調顯示，曼達尼其中一項主要政策主張獲得高度支持，可能使這一敘事更為複雜。調查發現，選民以65%對27%的二比一比例，支持對年收入超過100萬元的納稅人加稅，用以資助從嬰兒到學前教育階段的全民免費托育。除共和黨與保守派選民外，幾乎所有族群都表示贊同。