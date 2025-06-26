市長初選 法拉盛選情最膠著 差距僅2%

紐約市長民主黨初選的第一輪開票結果出爐，在亞裔人口最集中之一的地區法拉盛(Flushing)，兩位主要候選人呈現勢均力敵。(記者高雲兒／攝影)

紐約市長民主黨初選的第一輪開票結果出爐，在亞裔人口最集中之一的地區法拉盛(Flushing)，前州長葛謨 (Andrew Cuomo)以44%的得票率，僅領先進步派候選人曼達尼(Zohran Mamdani)兩個百分點，總票數達9402張，為全市最膠著的選區之一。

政治顧問紀炫宇說，這場選舉不能簡單理解為「某個族群支持了哪位參選人」，而是誰實際走進了投票 站。「每個地區的人口組成都很多元，在投票率偏低的初選裡，如果某些族群特別積極，就會拉開差距。」紀炫宇說，「這次在法拉盛，南亞裔選民與年輕族群投票特別踴躍，對曼達尼形成實質上的支撐力量。」

至於葛謨，他仰賴的選民結構較為傳統，包括白人、非洲裔與中間偏保守的華裔長者，但這次動員明顯不足。紀炫宇表示，過去一向投票穩定的華裔長者，這次很多人沒有出來，天氣炎熱是一個因素，但也可能只是其中之一。

他直言，「參選人沒有特別積極針對這部分選民提出訴求」，可能讓他們覺得這場選戰與自己沒有太大關係。而從24日法拉盛當天的選舉站情況來看，華人 投票者確實占少數，反倒是南亞裔更積極。

曾兩度擔任皇后區華人選民協會會長的楊愛倫表示，華人投票冷感現象並非一朝一夕，其中一大主因，是近年選舉中抹黑與攻擊風氣盛行，削弱了社區的凝聚力與參與熱情。

楊愛倫表示，早年她在90年代推動選民登記與教育時，社區參與意願遠比現在積極，「那時候我們在街頭擺桌、在中文電台呼籲、還有人為了鼓勵大家登記，在街上搖呼拉圈吸引目光」。然而近年選舉風氣變調，許多社群平台上充斥對參選人的抹黑與人身攻擊，甚至波及支持者本人，「一場選舉就丟掉幾個朋友，年年選舉年年翻臉，久而久之大家不想再捲入這些糾紛。」

她說，許多民眾因為在社群媒體上遭遇謾罵，感到失望與無力，逐漸選擇退出投票相關群組或乾脆不再關心政治，「尤其是長輩選民更怕惹事，他們不願多談，只想安靜地投完票離開。」

在她觀察中，除了選舉風氣外，社區缺乏穩定的組織來推動選民教育與動員也是一大隱憂。她提到，皇后區華人選民協會自疫情以來便停止活動，至今尚未恢復，「這是非常可惜的，這個協會曾是法拉盛選民教育的中堅力量，如今卻陷入停擺。」

面對部分華人選民認為「投誰都一樣」的消極想法，楊愛倫直言，政治人物是否重視某社區，確實會參考該區投票率與支持度，「無論當選與否，參選人看到哪個族裔積極投票，日後都會納入考量；反之，若不見選票，自然也不會主動關注該群體的需求。」

在皇后區其他地區，在傑克森高地(Jackson Heights)，曼達尼獲得53%選票，高於葛謨的27%；牙買加由葛謨以47%對35%領先曼達尼；在中產階層聚居的森林小丘(Forest Hills)，葛謨則以40%對35%的成績領先。