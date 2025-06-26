華登訪華埠 誓打擊腐敗、增特殊高中

市長獨立候選人華登(前排左七)走訪曼哈頓華埠，向居民闡釋其打擊腐敗、加強教育等方面的政見。(記者許君達／攝影)

2025年市長選舉獨立候選人華登(James Walden)25日走訪曼哈頓華埠民主黨 65區服務處，與社區居民對談，他的主要政見包括打擊腐敗以及加強精英和基礎教育等。華登還強調，雖然他挑戰利益集團、關懷弱勢群體的主張與剛剛在初選中宣布獲勝的民主黨人曼達尼 (Zohran Mamdani)相似，但他的資歷和經驗遠勝於曼達尼。

華登介紹，他在法律界耕耘超過30年，長期擔任律師，主攻白領犯罪及反壟斷等領域，還曾擔任過紐約東區助理聯邦檢察官。他表示，自己不像職業政客那樣與利益集團存在千絲萬縷的聯繫，並將誠信作為第一宗旨。

在談到打擊腐敗的策略時，華登表示，如能當選，他會在監督機制上改革，讓市調查局(DOI)獨立於整個政府體系，並有權針對所有官員、包括市長本人獨立調查。「現有的監督機構要向市長報告，那麼如果市長本人就是腐敗分子，要如何監督？」

華登強調，他會將「賦能勞工階層」作為重要承諾，他今年早些時候也曾出現在華人家庭護理員抗議24小時工作制的集會，並發表演講支持工人維權。不過，他對於持相似立場的曼達尼所提出的具體政策承諾表示疑慮。華登說，他無法理解一個與商業對抗、而非合作的市長，能如何有效地解決問題。

在回答居民有關教育的關切時，華登強調，特殊高中 入學考試(SHSAT)系統運行良好，不宜改變，教育資源薄弱的社區或學校，需要的是提高教育水平以適應特高考的擇優機制，而非將選拔的水準整體拉低。

他表示，自己的教育政策分為兩條主線，首先是加強從小學開始的基礎教育，針對語文和數學等普遍薄弱項目，投入資源開展小班加強補習；而對於精英教育，則增加特殊高中的數量，為更多學生創造機會。

華登將在11月市長普選中對壘曼達尼、共和黨人史里華(Curtis Sliwa)以及同為獨立候選人的現任市長亞當斯(Eric Adams)。