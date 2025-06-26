布碌崙華社選票分裂 競選顧問籲加強雙語宣傳

紐約市長民主黨初選於24日(周二)落幕，截至隔日統計的93%開票結果，33歲的紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)在首輪勝出，但布碌崙(布魯克林)華社卻展現分化取向。(記者馬璿／攝影)

紐約市長初選的數據顯示，在布碌崙 (布魯克林)華人社區，已勝選的曼達尼 (Zohran Mamdani)在日落公園、貝瑞吉(Bay Ridge)、班森賀(Bensonhurst)等區勝出，但格雷夫森德(Gravesend)、羊頭灣(Sheepshead Bay)則是由葛謨 拿下。策略分析師指，選舉結果超乎許多人預料，曼達尼的策略巧妙地吸引許多年輕選民，但他仍建議參選人在11月的大選前，應更著重打破語言藩籬宣傳，讓政見能真正走進不同社區。

主打社會主義與可負擔政策的曼達尼，在首輪獲得超過40%選票，將在11月代表民主黨角逐市長。前州長葛謨則在部分華裔選民中有著高支持率，並獲得華社民選官員如莊文怡(Susan Zhuang)與寇頓(William Colton)背書。雙方在路線、施政經驗與宣傳方式皆有著極大差異，曼達尼透過社群平台吸引眾多草根選民，而葛謨則是獲得黨內領袖及大型企業支持，讓本次選舉諸多面向皆呈分化走向。

民主黨策略師楊元(Trip Yang)指出，本次布碌崙的選民分布相對較難預測，但曼達尼的超常發揮(Overperformed)絕對是一年前他開始競選時無人想過的結果。主打社會主義，並以集結基層民眾為競選策略的曼達尼，所提出的租金凍漲與免費巴士等圍繞可負擔性的政策，確實是普羅大眾最為在乎的面向之一。而葛謨的政見主打公共安全與教育方面，則是與部分華裔選民的理念較為接近，尤其曼達尼並未針對特殊高中考試(SHSAT)表達太明確的態度與未來做法，讓葛謨在布碌崙華社中仍獲得較高的支持率。

他也舉出曾爭取代表民主黨參選紐約市長的楊安澤(Andrew Yang)為例，當時他投放大量廣告在微信與中文媒體等華人傳遞訊息的主要平台，獲得不少華人支持。而共和黨籍市長參選人史里華(Curtis Sliwa)雖然與華社淵源不深，但透過議題與社區愈走愈近，因而獲得更高曝光，顯示華裔選民仍有不可低估的潛能。

楊元表示，不論哪一方，參選人接下來若希望獲得華社的支持，應以語言為本的方式打入社區，包含以中英文雙語的宣傳文宣呈現政見，或是與華社領袖、媒體舉行對談或辯論，打破語言藩籬，才能讓民眾更為了解政策方向對社區的影響。