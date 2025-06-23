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前總統柯林頓 背書支持葛謨當選市長

記者曹馨元╱紐約報導
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曾與葛謨共事的柯林頓讚其為「能讓政府有效運作的戰士」，呼籲選民為他投票。(美聯社)
曾與葛謨共事的柯林頓讚其為「能讓政府有效運作的戰士」，呼籲選民為他投票。(美聯社)

22日，紐約市長初選提前投票最後一天，前總統柯林頓(Bill Clinton)背書支持目前民調呼聲最高的參選人、前州長葛謨(Andrew Cuomo)。曾與葛謨共事的柯林頓讚其為「能讓政府有效運作的戰士」。

葛謨曾在柯林頓政府任職八年，並於1997年與2001年間任其住房部長。在此番公開背書中，柯林頓錄製了一段自動語音電話，呼籲選民支持葛謨；專家認為，柯林頓的發聲預計將鼓勵更多年長選民在24日(周二)初選日為葛謨投票。

「我當年任用葛謨，是因為他懂得如何把事情做好；我們曾共同合作，致力於解決遊民問題，並改善那些被社會遺忘的社區」，柯林頓在語音電話中強調，「葛謨是個能讓政府有效運作的戰士，當我們基本權利遭受威脅時，我相信他會挺身而出，捍衛紐約市民」。

現年78歲的柯林頓長居紐約州威徹斯特郡(Westchester County)，過去較少介入紐約市地方選舉。此次背書也顯示，相較於民調中排名第二、擁有進步派背景的州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)，民主黨建制派人士更傾向於支持葛謨。

葛謨則透過聲明回應柯林頓，指「他是我的良師、朋友與英雄，他領導的政府是當代最具成就的政府之一，這才是政府應有的樣子」。

隨著選戰進入最後階段，各方背書接踵而至；而葛謨與曼達尼間的較量，也體現了整個民主黨內部的世代與路線之爭。在葛謨所代表的建制派之外，年僅33歲的曼達尼已獲得聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)與聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)等黨內進步派重量級人物的支持。

葛謨 柯林頓 紐約市

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